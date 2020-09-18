Россия постоянно повышает ставки на переговорах по Донбассу, – Костин

Россия делает вид, что не отказывается от мирного урегулирования на Донбассе, но не делает никаких шагов для продвижения вперед, потому что повышает ставки.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин в эфире ток-шоу "Право на власть". По его словам, такое поведение России совершенно непонятно европейским партнерам.

"На самом деле ситуация непростая. Она связана с тем, что Россия постоянно пытается повышать ставки в этих переговорах. На мой взгляд, это реакция на очень активную позицию украинской делегации как в Минском формате – Трехсторонней контактной группе, так и в формате нормандском", – отметил Костин.

Он подчеркнул, что Россия, формально не отказываясь от мирного процесса, ничего не делает для его реализации.

"Поэтому там слова четко расходятся с делами. Для нас тоже до конца не понятно, почему они себя так ведут в данный конкретный момент", – заявил представитель Украины в ТКГ.

Костин отметил, что переговоры в "нормандском формате" идут непросто, но самое главное, что все подтвердили необходимость сохранения режима прекращения огня.

"Здесь абсолютно четкая позиция всех. Важно, что в данный момент речь идет, в частности, о выполнении вопросов, касающихся гуманитарной составляющей. Это, в первую очередь, обмен, и во вторую очередь, допуск Международного комитета Красного креста на оккупированную территорию", – сказал Костин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече ТКГ 16 сентября Россия заблокировала процесс переговоров в трех подгруппах, в частности, о новом обмене пленными. Она поставила ультиматум Украине касательно местных выборов.