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Россия постоянно повышает ставки на переговорах по Донбассу, – Костин

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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Костин рассказал, как Россия повышает ставки на переговорах по Донбассу

Россия делает вид, что не отказывается от мирного урегулирования на Донбассе, но не делает никаких шагов для продвижения вперед, потому что повышает ставки.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин в эфире ток-шоу "Право на власть". По его словам, такое поведение России совершенно непонятно европейским партнерам.

"На самом деле ситуация непростая. Она связана с тем, что Россия постоянно пытается повышать ставки в этих переговорах. На мой взгляд, это реакция на очень активную позицию украинской делегации как в Минском формате – Трехсторонней контактной группе, так и в формате нормандском", – отметил Костин.

Он подчеркнул, что Россия, формально не отказываясь от мирного процесса, ничего не делает для его реализации.

"Поэтому там слова четко расходятся с делами. Для нас тоже до конца не понятно, почему они себя так ведут в данный конкретный момент", – заявил представитель Украины в ТКГ.

Костин отметил, что переговоры в "нормандском формате" идут непросто, но самое главное, что все подтвердили необходимость сохранения режима прекращения огня.

"Здесь абсолютно четкая позиция всех. Важно, что в данный момент речь идет, в частности, о выполнении вопросов, касающихся гуманитарной составляющей. Это, в первую очередь, обмен, и во вторую очередь, допуск Международного комитета Красного креста на оккупированную территорию", – сказал Костин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече ТКГ 16 сентября Россия заблокировала процесс переговоров в трех подгруппах, в частности, о новом обмене пленными. Она поставила ультиматум Украине касательно местных выборов.

УкраинаМирные переговоры в МинскеМинские договоренностиВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтТрехсторонняя контактная группаАндрей Костин
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