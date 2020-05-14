Замглавы администрации президента России Владимира Путина и спецпредставитель по Донбассу Дмитрий Козак 13 мая прилетел в Берлин на переговоры с советниками канцлера Германии Ангелы Меркель. Главной темой было обсуждение урегулирования конфликта на Донбассе. При этом на встречу не пригласили представителей Франции и Украины, которые также входят в нормандскую четверку.

OBOZREVATEL разбирался, с чем связан такой срочный визит помощника лидера Кремля по особым спецпоручениям и почему переговоры про Украину прошли без участи самой Украины.

Козак прибыл в Берлин, несмотря на пандемию коронавируса и санкции

В ЕС отменены все официальные визиты, переговоры всех уровней переведены в онлайн-формат, личных встреч не происходит. Авиасообщение между Россией и другими странами остановлено с 27 марта. Границы Германии так же закрыты. Помимо этого сам Дмитрий Козак с 2014 года включен в санкционный список ЕС из-за российской агрессии против Украины. Его визит в Германию не анонсировался ни российской, ни немецкой стороной.

Дмитрий Козак, спецпредставитель России по Донбассу

О прилете Козака в Берлин сообщил немецкий журналист из Berliner Zeitung Аксель Лир, опубликовав в своем Twitter фото правительственного российского самолета со словами "Добро пожаловать в Берлин, товарищи!"

Российские СМИ сразу же сообщили, что это Германия пригласила представителя РФ, чтобы "лучше понять линию" Москвы на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. Участников от других стран не было (должно быть, речь идет о представителях Нормандского формата, куда, кроме Германии и России, входит Франция и Украина. – Ред.), это была строгая двусторонка между Россией и Германией.

Через несколько часов информацию о встрече с помощниками Ангелы Меркель подтвердил и сам Козак. Мол, участники "конструктивных" консультаций в Берлине "достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров".

Сторона Германии пока воздержалась от комментариев.

Что секретного могли обсуждать на переговорах?

Скорее всего, на переговорах в Берлине обсуждалось не только решение конфликта на Донбассе. Собеседники OBOZREVATEL высказывают мнение, что Козак прибыл в Германию говорить о смягчении санкций в отношении России. Якобы, из-за экономического кризиса и резкого падения цены на нефть, РФ сейчас в трудном положении, а санкции только усугубляют его. В Кремле считают, что в условиях мировой пандемии Запад может более сговорчивым и смягчить или вовсе отменить санкции из-за конфликта на Донбассе. В ответ на это Россия даже могла пойти на некоторые уступки по Донбассу перед Украиной.

"Россия готова обратить все свое влияние на территории Луганской и Донецкой области, чтобы они вновь стали полноформатной частью Украины. Детали этого вопроса еще не проработаны. Так или иначе, нужен новый раунд и новая редакция Минских соглашений – Минск-3. По нынешним соглашениям (Минск-1. – Ред.) этот конфликт никогда не будет урегулирован, он превращается в замороженный конфликт на десятилетия вперед", – заверил OBOZREVATEL российский политический аналитик Станислав Белковский.

По его мнению, Кремль может пойти на уступки именно в создании новой редакции соглашения, в том числе и в части передачи российско-украинской границы под контроль Украины. Вместе с тем снятие санкций должно осуществиться в приоритетном порядке.

"Избыточной готовности Запада сделать это мы не видим. Меркель и Макрон, с точки зрения своих избирателей, проявили себя как эффективные борцы с пандемией, и ввязываться в сомнительную сделку с Россией им сейчас не очень с руки. С другой стороны, такого повода, как пандемия, больше может не быть, даже если будет вторая волна коронавируса. В политическом смысле вопрос пандемии стоит именно сейчас. Поэтому Россия пытается использовать все текущие моменты, чтобы добиться своего. Во что это выльется пока неясно, но особого оптимизма тут нет", – подытожил Белковский.

Санкции против России Цензор.нет

"Россия очень целенаправленно ведет свою политику. Первое – нивелировать свою агрессию против Украины на Донбассе, пытаясь переложить ее с больной головы на здоровую, и второе – она добивается снятия санкций. Если на Донбассе будут проведены выборы – санкции будут сняты в тот же день. Это же очевидно. Если выборы провелись – это значит, что там наступил мир", – заверила OBOZREVATEL нардеп и бывший представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Почему на встрече в Берлине не было украинских представителей

Геращенко обеспокоена подходом президента Владимира Зеленского и его внешнеполитической команды в отношении международных переговоров по Украине. По ее мнению, они проходят за спиной Украины, а сама страна исчезает из внешней политической арены.

"Украину без Украины обсуждают Трамп и Путин, Путин и Макрон, Козак и аппарат канцлера Германии. Кто угодно, только Украины там нет. Можно было бы считать, что это неопытность внешнеполитической команды президента Зеленского, но я считаю, что это позиция. Украина исчезает из внешней политической арены", – считает она.

"Ключевым лозунгом Порошенко было следующее – ничего об Украине без Украины. Мы очень настойчиво и жестко выбивали этот принцип, требуя, что бы вопрос Украины, Крыма и Донбасса, нашей внутренней политики и наших реформ мог решаться только с нами. О нас только с нами", – подытожила она.

В украинском Министерстве иностранных дел уверяют, что никаких переговоров об Украине за спиной самой страны не происходит. Мол, нашей стороне заранее было известно о визите Козака в Берлин, его пригласили обсудить отсутствие прогресса в выполнении "Минска", в связи с активным подходом украинской стороны к прекращению войны на Донбассе.

"Украина знала о визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило – мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", – подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии журналистам.

Что происходит с переговорами по Донбассу

Из-за мировой пандемии переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе немного притормозились. В марте этого года анонсировалось появление т.н. "диалоговой площадки с участием представителей нормандского формата и сторон конфликта", то есть представителей "ДНР" и "ЛНР". Однако оппозиция и часть монобольшинства жестко раскритиковали эту идею.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.