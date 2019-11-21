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21 ноября • обновлено в 10:37
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Роксолана Пидласа: задайте острый вопрос "слуге народа"

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Гостьей программы "Острый вопрос" на ObozTV 21 ноября станет народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Роксолана Пидласа: задайте острый вопрос "слуге народа"

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Роксоланой Пидласой сегодня в 17:30

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Автор
Павел Заяц Павел Заяц
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