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7 мая • обновлено в 16:45
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РФ готовит новую подлость в ООН: дипломат раскусил задумку

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В новом проекте резолюции в Генассамблее ООН, посвященном завершению Второй мировой войны, Россия подготовила очередную провокацию.

Как рассказал в интервью LB.ua постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, из текста резолюции, который на 95% повторяет документ, принятый в 2015 году в честь 70-летия со дня победы над нацизмом, Россия выбросила положения о мирном разрешении споров и добавили положение об осуждении сноса памятников.

"Была новая попытка со стороны российских дипломатов пробить очередное дно", – отметил он.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица

По словам Кислицы, Украина выступила вместе с ЕС против такой редакции документа и потребовала, чтобы было возвращено пункт о мирном разрешении споров.

"РФ на это пошла, однако параллельно выступила против снятия позиции по защите памятников. И конечно, что в нынешних карантинных условиях эта резолюция не имеет шансов на принятие. Однако в дальнейшем, когда в ГА ООН восстановится процедура голосования, ее текст легко будет принять", – сообщил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, делегация России в ООН разозлилась из-за блокирования Украины резолюции об отмене санкций и выдала пропагандистскую речь, назвав действия нашей страны "победой".

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Персона
Сергей Кислица
Место
Россия
Тег
ООН
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