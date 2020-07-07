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Резников назвал миротворцев наиболее вероятным сценарием прекращения войны на Донбассе

Юрий Сергиенко
Политика
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Резников заявил, что Украина изучает вопрос введения миротворцев

Резников заявил, что Украина изучает вопрос введения миротворцев.

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников считает, что введение миротворцев на Донбассе может быть единственным возможным вариантом, на который может согласиться "та сторона".

Вице-премьер-министр в эфире "Свободы слова" на ICTV 6 июля заявил, что Украина изучает этот вопрос.

"Но в каждых переговорах есть свой момент. Этот момент еще, к сожалению, не наступил", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что у ОБСЕ также есть возможность ввести миротворцев, но они этого никогда не делали.

"Миротворцы – это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось. Формально-юридически это возможно", – сказал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Украины рассказали о плане Б для урегулирования ситуации по Донбассу. Он предусматривает введение миротворческой миссии.

УкраинаВойна на ДонбассеАлексей Резников
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