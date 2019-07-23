Свадебный фотограф, комики и футуролог: кого выбрали украинцы в Раду

В новой Верховной Раде окажется очень много странных кандидатов – комиков, фотографов, футурологов. Особенно пестрит ими президентская партия "Слуга народа".

Кто эти люди – разбирался OBOZREVATEL.

Шоубизнес под куполом

9-й созыв Верховной Рады будет оккупирован представителями шоу-бизнеса. Лидером среди партий, которые уже провели под стены парламента известных звезд – “Слуга народа”. Одним из самых известных комиков в новой Раде будет Юрий Корявченков (по кличке "Юзик").

Он выиграл в своем мажоритарном округу №33 в Кривом Роге. По предварительным данным, за него отдали голоса более 42 тысяч человек. Он набрал рекордные 60,9% поддержки криворожан.

Юрий известен прежде всего своими выступлениями в команде “Квартала-95”, а также давней дружбой с президентом Владимиром Зеленским. Именно “Юзик” был руководителем штаба главы государства в Кривом Роге. Корявченкову 44 года, он имеет два образования (инженер-электрик и экономика-предпринимательства).

Юрий Корявченков

На этом список комиков в будущем парламенте не заканчивается. В Соломенском районе Киева на мажоритарном округе победил еще один кандидат от “Слуги” – Роман Грищук, который является директором ООО "МХ шоу". Именно эта компания продюсирует известное многим украинцам шоу “Мамахохотала”.

Роман Грищук

Роману 29 лет, он закончил Киевском политехническом институт по специальности биомедицинская инженерия. В студенческие годы играл в КВН, после чего решили создать свою команду. Роман Грищук заявляет, что в новом парламенте будет работать в сферах молодежной политики, экологии и образования.

Проходит в парламент и профессиональный ведущий Александр Скичко. Ему 27 лет и он побеждает в Черкасской области (округ №197). Скичко известен как ведущий корпоративов и разного рода шоу.

Александр Скичко

“Главная цель нашей команды – в корне изменить старую систему власти. Вместе мы воплотим курс президента Владимира Зеленского в конкретных законопроектах и политических решениях, сформируем профессиональное правительство народного доверия”, – указал Скичко в своей предвыборной программе.

Настоящим "открытием" внеочередных парламентских выборов стал Сергей Штепа из Запорожской области. Он победил генерального директора “МоторСич” Вячеслава Богуслаева и набрал 43,6% голосов. Интерес этой ситуации добавляет тот факт, что Сергею 29 лет и он свадебный фотограф. По информации местных СМИ, за час своей работы он берет 1300 гривен.

Сергей Штепа

Сергей Штепа

Профиль Сергея Штепы

В своем резюме на местной платформе он указал, что имеет профессиональный опыт фотографа более 7 лет, является победителем областных и всеукраинских фотоконкурсов, в том числе "Молоде обличчя України" в двух номинациях, а также уже организовывал многочисленные выставки в Запорожье.

Борец и футуролог

В новом парламенте будет работать и настоящий футуролог. Так, кандидат от партии “Слуга народа” от Хмельницкой области (округ №190) Алексей Жмеренецкий набрал более 27 тысяч голосов. Будущему нардепу 32 года, он известен прежде всего как координатор интеллектуального клуба “Коло”, а также инициатор проекта “Хартия будущего”.

Он специализируется и на футурологии. В своей программе обещает заниматься экономическими вопросами, разработкой “экономического паспорта украинца”, по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов, которая будет накапливаться на их индивидуальных счетах до совершеннолетия.

Алексей Жмеренецкий

Народным депутатом станет и известный борец Жан Беленюк. Он заходит в парламент с 10 строчки списка партии “Слуга народа”. Ему 28 лет, является заслуженным мастером спорта Украины, серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионом мира и Европы.

"Моя прерогатива – развитие украинского спорта. Политики не боюсь. Понимаю, что будет сложно. Главная цель – это развитие спортивного движения, что бы наша нация была сильной, здоровой и показывала высокие результаты на международной арене. Другие партии не рассматривал. Я голосовал за Владимира Зеленского, и вижу возможность к переменам только с ним", – прокомментировал свою работу в парламенте Беленюк.

Жан Беленюк

Будет в Верховной Раде и свой архитектор. Гео Лерос – основатель арт-проекта Art United Us и общественной организации City-Art. Автор ряда муралов. Был советником министра информационной политики Украины Юрия Стеця и советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам культуры.

Ранее Лерос попал в коррупционный скандал. Так, журналист "СТБ" Елена Лукьянова в Facebook сообщала, что Лерос был уличен в растрате бюджетных денег.

Гео Лерос

"Гео Лерос. Он же Курехян Георг Багратович. Он же продюсер большинства муралов в Киеве. К которым у меня не было вопросов, пока их не стали рисовать за бюджетные деньги. Поэтому, смею напомнить, что за муралы на "Осокорках", он (как куратор проекта) и художник до сих пор не отчитались", – рассказала журналист.

Будут в новом парламенте и семейные подряды. Так, как пишет в Facebook аналитик "Чесно" Оксана Ставничук, от Винницкой области в Раду заходит отец и дочка.

Так, самовыдвиженец Николай Кучер побеждает на 15-м округе, а его дочь Лариса Билозир на 17-м. Николай Кучер известный в регионе аграрий. Он является гендиректором и владельцем 10% акций компании "Зернопродукт МХП", которая входит в состав холдинга "Мироновский хлебопродукт".

Николай Кучер и Лариса Билозир

Проходит в Раду и Наталия Королевская. На этот раз по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ее супруг Юрий Солод берет 47-й округ в Славянске Донецкой области.

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