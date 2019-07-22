Монокоалиция "Слуги народа": чем грозит абсолютная власть Зе

Впервые за историю независимой Украины президент получит абсолютную власть в стране.

По предварительным результатам, партия Владимира Зеленского "Слуга народа" завоевывает мандаты более 240 народных депутатов. То есть она может самостоятельно создать коалицию в Верховной Раде.

Чем опасна монополия власти – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

По предварительным данным, партия "Слуга народа" набирает более 240 мест в Верховной Раде. Проходят примерно 120 кандидатов по спискам, и около 130 – по мажоритарным округам;

Изначально в партии Владимира Зеленского планировали коалицию с "Голосом" Святослава Вакарчука;

Правда, учитывая столь высокий результат "СН" на выборах, партия вполне может самостоятельно сформировать правительство и провести окончательную перезагрузку власти;

С одной стороны, такая власть говорит об огромном доверии украинцев к президенту и его партии. С другой – несет риски постепенной узурпации.

Сколько получает "Слуга народа"

Пока финальных цифр по голосованию нет, говорить со 100% уверенностью об итогах выборов нельзя. Но, учитывая данные сразу нескольких экзит-полов и предварительные данные ЦИК, основные тенденции по сути понятны.

Так, по данным обработки 70,49% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" – 42,68%. Следующие проходные партии расположились таким образом:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,04%

"Европейская солидарность" – 8,4%

ВО "Батьківщина" – 8,03%

"Голос" – 6,17%

Остальные политические силы не проходят в Верховную Раду, так как набирают менее положенного барьера в 5%. В Украине же на этих внеочередных выборах действует смешанная система:

225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий;

199 депутатов – по мажоритарной системе в одномандатных округах;

еще 26 округов расположены на неподконтрольных территориях (Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей), поэтому там голосование не проводится.

Поэтому уже можно спрогнозировать, сколько получат мест та или иная партия. Интересные цифры в этом контексте приводит калькулятор мест в парламент от УП. Там подсчитали, что "Слуга народа" получает 249 мест, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44, "Европейская Солидарность" – 27, "Батьківщина" – 25, а "Голос" – 20.

Распределение мест в Верховной Раде УП

В пропрезидентской партии, правда, на этом не останавливаются. Глава предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко уже заявил, что рассчитывает на 255 мандатов народных депутатов.

"В целом у нас сейчас распределение 416 мандатов, но вообще их 426, и за счет этого цифра будет меняться", – сказал он во время пресс-конференции в штабе.

Для принятия простых решений в парламенте нужно 226 голосов. Поэтому логично, что "Слуга народа" самостоятельно сможет голосовать нужные проекты законов. Для изменений же в Конституцию необходимо более 300 голосов. В этом случае придется договариваться с другими партиями, прежде всего "Голосом" и "Батьківщиной".

Что будет с коалицией

Конфигурация будущей коалиции – один из главных вопросов по итогам внеочередных парламентских выборов. Сможет ли "Слуга народа" самостоятельно создать большинство или нет? Ответ есть – сможет, и, вероятно, так и сделает.

Еще вечером 21 июля после объявления первых экзит-полов президент Владимир Зеленский призвал лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука к переговорам. "Это была наша инициатива. И если вы помните, наша инициатива к Вакарчуку была еще с самого начала моей президентской кампании", – сказал президент о коалиции.

"Мы больше не можем настаивать. У нас чуть больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы с удовольствием приглашаем Вакарчука к разговору", – добавил глава государства.

В свою очередь Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если их приоритеты будут соблюдены и прописаны в рамках отдельного документа. "Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии", – сказал он.

Владимир Зеленский

Формат сотрудничества с партией "Голос" рассматривался в политической силе изначально. Безусловно, одной из основных идей было создание монобольшинства, но для "страховки" рассматривался и вариант объединения с Вакарчуком.

Святослав Вакарчук

Для "Слуги народа" такой формат был неплохим, ибо коалицию с "Европейской солидарностью" делать нелогично (победа Владимира Зеленского строилась на конфронтации с Петром Порошенко), а с "Оппозиционной платформой – За жизнь" – бессмысленно и опасно с имиджевой точки зрения. Партии имеют абсолютно разные политические цели и форматы.

Коалицию же с партией "Батьківщина" в "СН" допускали, но стремились сделать все, чтобы до этого не дошло. В противном случае Тимошенко бы претендовала на роль премьер-министра, что многим в партии откровенно не нравится. В том числе и президенту.

Правда, такие форматы возможной коалиции были актуальны до утра 22 июля. Когда сайт ЦИК начал публиковать первые данные по мажоритарным округам, стало понятно, что "СН" получает более 240 мандатов.

При такой конфигурации она может самостоятельно формировать коалицию. Делать полную перезагрузку власти, назначать премьер-министра и свой Кабинет министров, Генерального прокурора, менять судей и принять практически любой проект закона. Именно поэтому сейчас в штабе "Слуги народа" полноценно готовятся к формированию монокоалиции, без помощи других политических сил.

С одной стороны, такая власть говорит об огромном доверии украинцев к президенту и его партии. "Слуга народа" уже в конце августа, после официальной инаугурации, возьмет полную ответственность за ситуацию в Украине.

С другой – полная власть несет риски постепенной узурпации. Тут важно не потерять связь с реальностью, а также с уважением относиться к букве закона.

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