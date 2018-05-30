"Река разлилась": в РФ придумали, почему не пускают посетителей к Сенцову

В российскую колонию "Белый медведь" на Ямале, где удерживается украинский политзаключенный Олег Сенцов, не пускают посетителей потому, что там якобы разлилась река.

С такой версией выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает Daily Storm.

"Сложность заключается в том, что там разлилась река. Добраться до колонии можно с помощью вертолета, и мы договорились, что сможем увидеть Сенцова в режиме видеоконференцсвязи", — заявила уполномоченный по правам человека.

Таким образом она ответила на жалобу российского сенатора и матери телеведущей и политика Ксении Собчак Людмилы Нарусовой о том, что ее не пускают к режиссеру.

"Сегодня утром мне позвонил Новиков, начальник УФСИН Ямало-Ненецкого округа, и сказал, что вашего указания ему недостаточно. Что ему должен дать прямой указ начальник федерального УФСИНа. Я понимаю, что у Вас сегодня много других приятных хлопот, но я прошу Вас это сегодня сделать", — сказала сенатор, намекая на день рождения Москальковой.

В ответ чиновница назвала заявление Нарусовой "остроумной интерпретацией", не поверив, что сенатору отказали в колонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, политзаключенный Олег Сенцов, который удерживается в российской тюрьме, объявил голодовку 16 мая.

Позже он согласился на поддерживающую терапию.