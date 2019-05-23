Референдума не будет? Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

Вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Российской Федерацией на референдум не имеет законодательной инициативы – это лишь способ выяснить мнение общества.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, которая состоялась в Администрации главы государства. Среди участников встречи были волонтеры, бывшие военные, сообщается на сайте президента.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми", –сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Сайт президента Украины

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Со своей стороны, активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Встреча Зеленского с волонтерами и бывшими военными Сайт президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Об этом заявил глава его администрации Андрей Богдан 21 мая.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что такое намерение Зеленского грозит исчезновением государства.

Тем временем командирам ВСУ уже поручили узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".

Журналист Остап Дроздов призвал нового главу государства и его соратников самим нести ответственность за принятые решения и не перекладывать ответственность на избирателей.

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