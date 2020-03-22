Итак, 1991 год. Мы получили независимость - и 51 млн людей, и много земли, и уникальный шанс. Прошло 29 лет, правительство за правительством, многие обогатились и уже за границей, многие стали богачами, а людей стало меньше, да и земли тоже.

Не хочу сравнивать с Израилем - смешно и глупо.

Наша карма - идти по заколдованному кругу - вызвала бурную реакцию народа и 73 процента сделали выбор в новое. Телевидение, шоу, молодость, клоуны... И никто не подумал, что они - "кухарки". Экономика и пандемия всё расставили по местам, увы.

Вспоминаю слова Гончарука: "Дайте нашему поколению шанс". Дали и увидели, что они смешны. Умничать по телику больше не получится, нужны правильные ходы, знания, дела и воля.

Ребятам пора валить, пока не развалили нас на куски, как предсказывал мне (к)Радуцкий.

P. S.

А с предыдущим правительством, которое оставило нас без масок, тестов и других средств борьбы с пандемией, нужно разобраться. Это даже не воровство. Это почти убийство. Они все смеялись - твари.

После победы над нашими сегодняшними проблемами, будем строить новую страну. Спасибо Богу за урок. Всем здоровья - и придерживайтесь карантина.

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