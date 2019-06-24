"Разведка боем": выяснился показательный факт встреч Зеленского с Макроном и Меркель

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель во время переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским провели так называемую разведку боем.

Они попытались "прощупать" его позицию касательно отношений Украина-ЕС-Россия и выяснить, готов ли он идти на уступки. Такое мнение высказал в интервью "5 каналу" министр иностранных дел Украины Павел Климкин. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Было важно посмотреть и для Макрона, и для Меркель, на стратегические намерения. На самом деле сложная ситуация для новой команды станет, когда будет большая фракция в новой Раде, будет большое давление что-то делать, не исключено, что будет большое давление что-то делать за наш счет, и я вижу определенные признаки этого. Поэтому к этому нужно подготовиться, и четкие месседжи, которые прозвучали, очень полезны", – указал Климкин.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель Корреспондент.net

Владимир Зеленский fakty.com.ua

При этом министр подчеркнул, что острой остается проблема возвращения России в Совет Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой побывали в Париже (Франция) с однодневным официальным визитом. В Елисейском дворце прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона и украинского главы государства, а также совместная пресс-конференция президентов.

18 июня Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, она подчеркнула, что санкции с России могут быть сняты только в случае прогресса в реализации Минских соглашений. При этом она отметила, что не обсуждала с Зеленским вопрос расширения санкций против РФ.

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