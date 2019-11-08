Разведение войск в Петровском перенесли: названа новая дата

Запланированное на 12:00, пятницу, 8 ноября разведение войск в Петровском Донецкой области перенесли на сутки.

Такие данные предоставил посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Разведение должно начаться в 12:00 в субботу, 9 ноября.

В так называемом МИД террористической "ДНР" заявили, что поддержали предложение Сайдика о переносе даты отведения.

"Если это действительно произойдет, это будет серьезным шагом в конструктивном направлении и значительным прогрессом в выполнении предписаний Нормандской четверки, а также определенным сигналом о попытках руководства Украины приступить к мирному урегулированию конфликта", – заявили представители террористов.

В штабе Операции Объединенных сил ранее заявляли, что террористы не подтвердили готовность к разведению сил на Донбассе в районе Петровского. В то же время украинская сторона заявила о полной готовности к началу.

Война на Донбассе 112

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