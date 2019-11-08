Разведение войск в Петровском перенесли: названа новая дата

Запланированное на 12:00, пятницу, 8 ноября разведение войск в Петровском Донецкой области перенесли на сутки.
Такие данные предоставил посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Разведение должно начаться в 12:00 в субботу, 9 ноября.
В так называемом МИД террористической "ДНР" заявили, что поддержали предложение Сайдика о переносе даты отведения.
"Если это действительно произойдет, это будет серьезным шагом в конструктивном направлении и значительным прогрессом в выполнении предписаний Нормандской четверки, а также определенным сигналом о попытках руководства Украины приступить к мирному урегулированию конфликта", – заявили представители террористов.
В штабе Операции Объединенных сил ранее заявляли, что террористы не подтвердили готовность к разведению сил на Донбассе в районе Петровского. В то же время украинская сторона заявила о полной готовности к началу.
Война на Донбассе
112
Как писал OBOZREVATEL:
Разведение войск в Петровском должно было стартовать 4 ноября.
1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.
Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.
Новоназначенный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе села Петровское на Донбассе начнется в пятницу, 8 ноября.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Отвод войск на Донбассе" на OBOZREVATEL.