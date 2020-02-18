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18 февраля • обновлено в 15:07
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"Не обязан докладывать!" Разумков сцепился в Раде с Геращенко

3.1т
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко поспорили в Верховной Раде из-за якобы отказа последнего встречаться с семьями героев Небесной Сотни.

Дискуссия разгорелась на утреннем пленарном заседании во вторник, 18 февраля. Так, Геращенко упрекнула Разумкова в том, что он не хотел общаться с матерью погибшего 20-летнего активиста Майдана Александра Плеханова.

"Я до минуты помню 18 февраля 2014, когда Грушевского была перекрыта "Беркутом" и автозаками... Именно возле Мариинского дворца и на Крепостном переулке 18 февраля тогда начались первые массовые убийства майдановцев. И первая "моя" осознанная смерть это 20-летний Саша Плеханов, с мамой которого отказалась встретиться госпожа Венедиктова, нынешняя глава ГБР, и так же не нашел времени глава Верховной Рады", – заявила Геращенко.

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Разумков сцепился в Раде с Геращенко

Разумков сцепился в Раде с Геращенко

Гордон

Разумков сцепился в Раде с Геращенко

Разумков в ответ выдал, что не обязан никому докладывать о своих встречах, в частности с мамой Плеханова.

"Очень хорошо, что вы следите за графиком главы Верховной Рады, однако если я с кем-то встречаюсь, например, с Инной Александровной , то я не обязан об этом кому-то докладывать и, тем более, создавать с этого пиар", – возмутился Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко и Разумков повздорили в парламенте из-за принятия поправки, которая позволяет получать статус УБД не только украинским добровольцам, но и членам незаконных террористических формирований на Донбассе.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Ирина Геращенко Дмитрий Разумков
Место
Украина
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фил филька
фил филька
упорышиху поставили на место всего лишь) надо этой дуре микрофон еще отключать как она раньше отключала.
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