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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Разумков рассказал, кто может войти во фракцию "Слуги народа" в Раде

1.7т Читать материал на украинском

Во фракцию "Слуги народа" в новоизбранной Верховной Раде Украины могут войти депутаты-самовыдвиженцы, если те пройдут "входной контроль".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава партии Дмитрий Разумков. Однако, как подчеркнул он, конкретно этот вопрос пока не обсуждался среди членов его политической силы.

"Теоретически, наверное, да. Мы пока этот вопрос не обсуждали. Это надо будет обсуждать, в частности, фракции. Зависит от того, кто эти люди", – сказал он.

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По словам политика, проверка депутатов-самовыдвиженцев будет схожа с отбором кандидатов в партию "Слуга народа".

"Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет как-то видоизменен", – отметил Разумков.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуга народа", согласно последним данным ЦИК, может взять большинство мест в Верховной Раде 9-го созыва – около 240 мест (в сумме по спискам и мажоритарке).

Предлагаем поименный перечень депутатов этой партии, которые, выходя из предварительных данных, пройдут в парламент.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
политика Партия "Слуга народа" Верховная Рада Украины
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