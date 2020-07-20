Разумков признал бесперспективность скандального закона 'О медиа'

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время законопроект "О медиа" в парламенте рассматривать не будут.

Об этом он сообщил 20 июля во время итоговой пресс-конференции. При этом, точную дату рассмотрения документа спикер не назвал. По его словам, возможно, это произойдет в сентябре.

Вместе с тем, Разумков отметил: законопроект вряд ли будет принят в первом чтении. По его мнению, он требует доработки.

Также спикер парламента добавил, что не может сказать, что поддерживает все нормы этого закона.

Напомним, журналисты и блогеры потребовали от украинской власти не принимать законопроект "О медиа", который сделает Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания мегарегулятором всех СМИ страны. Свои подписи под обращением поставили журналисты почти из всех регионов Украины. Обращение также поддержал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

По мнению подписантов, законопроект содержит “непропорциональные меры ограничения права на свободу выражения, которые могут быть использованы как инструмент цензуры".

С полным текстом обращения к власти из-за законопроекта "О медиа" можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая в Верховной Раде решили отправить на доработку основной законопроект о медиа.