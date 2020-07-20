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Разумков признал бесперспективность скандального закона "О медиа"

Глеб Иванов
Политика
1,5 т.
Разумков признал бесперспективность скандального закона 'О медиа'

Разумков признал бесперспективность скандального закона "О медиа". Фото slovoidilo.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время законопроект "О медиа" в парламенте рассматривать не будут.

Об этом он сообщил 20 июля во время итоговой пресс-конференции. При этом, точную дату рассмотрения документа спикер не назвал. По его словам, возможно, это произойдет в сентябре.

Вместе с тем, Разумков отметил: законопроект вряд ли будет принят в первом чтении. По его мнению, он требует доработки.

Также спикер парламента добавил, что не может сказать, что поддерживает все нормы этого закона.

Напомним, журналисты и блогеры потребовали от украинской власти не принимать законопроект "О медиа", который сделает Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания мегарегулятором всех СМИ страны. Свои подписи под обращением поставили журналисты почти из всех регионов Украины. Обращение также поддержал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

По мнению подписантов, законопроект содержит “непропорциональные меры ограничения права на свободу выражения, которые могут быть использованы как инструмент цензуры".

С полным текстом обращения к власти из-за законопроекта "О медиа" можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая в Верховной Раде решили отправить на доработку основной законопроект о медиа.

УкраинаВерховная Рада УкраиныДмитрий Разумков
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