"Разлетелись по курортам!" Команде Зеленского указали на некомпетентность из-за катастрофы МАУ в Иране

Авиакатастрофа украинского самолета в Иране, вызванная ракетным ударом, стала первым серьезным безопасностным кризисом для новой власти, и она наглядно показала полную некомпетентность и безответственность Владимира Зеленского и его команды.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"После тайного отдыха президента Голобородько в Омане и трагедии в Иране говорить только о коммуникационном кризисе украинской власти – это неправда. Несправедливо по госпоже Мендель – она оказалась единственной, кто в те дни выполнял свои обязанности. Сама крутила педали вашего велосипеда. Как могла" – отметил Герасимов.

Команде Зеленского указали на некомпетентность из-за катастрофы МАУ в Иране

"Первый за 8 месяцев с безопасностный кризис новой власти. И в нем власть Зеленского продемонстрировала безответственность, некомпетентность и трусость. Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", – напомнил Герасимов о том, что руководители, ответственные за сектор безопасности страны, находились за пределами государства и не прервали немедленно свой отдых даже после авиакатастрофы.

"Некомпетентность этой власти особенно наглядна, если сравнить ее "позднее зажигание" с молниеносной реакции президента Порошенко на MH17. То, что вы делали в течение нескольких суток, он организовал за считанные часы", – отметил Герасимов.

Он также отметил, что, вероятно, в соответствии с директивами президента Зеленского чиновники до последнего скрывали истинную причину катастрофы, хотя она была известна практически сразу.

"Трусость ваша заключается в том, что вы с первых часов знали, что украинский самолет поразили иранцы российской ракетой. Но так и не смогли сказать это вслух, пока вас не приперли к стенке руководители Канады (или Канадии, как считает Банковая), США, Британии", – сказал нардеп

"Впрочем, надо отдать должное Зеленскому – он смог добраться до Украины почти за сутки. Втрое быстрее, чем американские астронавты на Луну! Другие чиновники, которые несут ответственность за безопасность и разведку, вообще не почувствовали необходимости вернуться на рабочие места. Ничто не смогло испортить им праздник ", – заключил парламентарий.

Герасимов также озвучил те вопросы, которые у общества относительно истинных причин тайной поездки Зеленского в Оман, которую пытались выдать за официальный визит.

"Общество требует ясности и относительно Омана. По версии властей получается, последним желанием султана на смертном одре было увидеть нашего "великого лидера современности". Но все разумные люди понимают, что никакого официального визита не было. Была поездка в частных или других целях. И поэтому всех нас очень интересуют загадочные чартеры, которые в те дни летали между Оманом и Россией. Очень похоже на тайные переговоры", – заметил Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся