Разговор Трампа с Путиным: в Кремле высказались о публикации бесед

Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнародование стенограммы телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

"Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф "секретно" или "совершенно секретно". Это обычная мировая практика и такое, конечно, не публикуется", — пояснил он.

Путин и Трамп

По словам Пескова, "в любом случае с Украиной это (публикация стенограммы. — Ред.) было сделано по взаимному согласованию".

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля также настаивает, что публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского — "это исключительно внутреннее дело США". "Мы не собираемся туда вмешиваться", — заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Так, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

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