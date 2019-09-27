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27 сентября • обновлено в 18:47
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Разговор Трампа с Путиным: в Кремле высказались о публикации бесед

2.5т Читать материал на украинском

Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнародование стенограммы телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

"Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф "секретно" или "совершенно секретно". Это обычная мировая практика и такое, конечно, не публикуется", — пояснил он.

Путин и Трамп

Путин и Трамп

По словам Пескова, "в любом случае с Украиной это (публикация стенограммы. — Ред.) было сделано по взаимному согласованию".

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"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля также настаивает, что публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского — "это исключительно внутреннее дело США". "Мы не собираемся туда вмешиваться", — заверил он.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин Дмитрий Песков Владимир Зеленский
Место
Россия
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ефимов владимир
ефимов владимир
Агент зеленка наложил полные шаровары, когда пригрозили опубликовать его переговоры с Путиным.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Если опубликовали стенограмму переговоров, значит украину страной не считают.
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