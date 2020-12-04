Рада заслушает Степанова и рассмотрит законопроекты Зеленского о поддержке бизнеса: повестка дня на 4 декабря
В пятницу, 4 декабря, Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов, а также проведет час вопросов к правительству.
Как говорится в повестке дня заседания на сайте парламента, министр здравоохранения Максим Степанов отчитается о мерах по предотвращению распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19.
После этого Рада рассмотрит в первом чтении пакет законопроектив президента Украины Владимира Зеленского о поддержке бизнеса на период карантина (№№ 4429, 4430, 4431). Докладывать будет премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, в повестке дня проекты законов по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (№4107), по урегулированию вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения (№3515) и по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (№3985).
Для второго чтения предложено документы об освобождении от уплаты судебного сбора за обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях (№3424) и о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей (№2343).
На повторное первое чтение ждет законопроект №3196-д о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря Верховная Рада запретила голосование депутатов местных советов в условиях конфликта интересов и возобновила положения закона, согласно которому глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.
Ранее глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил, что до 4 декабря вопрос о введении локдауна в Украине будет решен.