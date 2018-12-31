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Рада рассмотрит снятие неприкосновенности с Дубневича

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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича генпрокурору Юрию Луценко для внесение на рассмотрение Верховной Радой.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.

Новости
''Неприкосновенность депутатов, по сравнению со священнослужителями – это подписка о невыезде'' – блогер

При этом известно, что очередная сессия Рады намечена после новогодних праздников – на 15 января.

Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

Dengi.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты Украины (БПП) Богдан и Ярослав Дубневичи задекларировали за 2015 год более 715 млн грн налички в разной валюте (с учетом средств жены Богдана Дубневича).

В частности, Ярослав Дубневич задекларировал $8,23 млн, 2,78 илн евро и 5 млн грн наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал наличными $11,5 миллионов.

Персоны
Ярослав ДубневичНазар ХолодницкийЮрий Луценко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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