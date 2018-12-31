Рада рассмотрит снятие неприкосновенности с Дубневича

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича генпрокурору Юрию Луценко для внесение на рассмотрение Верховной Радой.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.

При этом известно, что очередная сессия Рады намечена после новогодних праздников – на 15 января.

Ярослав Дубневич Dengi.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты Украины (БПП) Богдан и Ярослав Дубневичи задекларировали за 2015 год более 715 млн грн налички в разной валюте (с учетом средств жены Богдана Дубневича).

В частности, Ярослав Дубневич задекларировал $8,23 млн, 2,78 илн евро и 5 млн грн наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал наличными $11,5 миллионов.