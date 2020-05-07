Главная Новости
7 мая • обновлено в 18:34
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Украине ввели новые выплаты медикам с коронавирусом: названы суммы

9.2т
Читать материал на украинском

Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла законопроект, который усовершенствует страхование медиков от коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

За законопроект №3376-1 проголосовали 340 народных депутатов.

Закон усовершенствует страхование медиков от коронавируса

Закон усовершенствует страхование медиков от коронавируса

Документ предусматривает, что медсотрудники, заболевшие COVID-19, приравниваются к участникам боевых действий и получают такие же выплаты.

В случае установления группы инвалидности для медработника в результате заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере не менее 300 прожиточных минимумов (600 тысяч грн). Выплаты семье медицинского работника в случае летального исхода составят 750 прожиточных минимумов (1,5 млн грн).

Кроме выплат, на членов семьи медика будут распространяться другие социальные гарантии, которые имеют семьи погибших военных.

Результат голосования

Результат голосования

rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве медики, которые протестовали из-за отсутствия обещанных премий за работу с коронавирусными больными, получили доплату всего в 100 гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил глав ОГА об ответственности, если они не погасят задолженность по зарплатам перед врачами, которые борются с коронавирусом.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что задержка выплат 300% мартовского оклада украинским медикам, которые работают с больными COVID-19, связана с ошибками в расчетах местной власти.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
законопроект Верховная Рада Украины медики медицина вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
10
Смешно
15
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги