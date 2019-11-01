Рада остановила снятие моратория на продажу земли: в чем дело

Верховная Рада приняла постановление о проведении парламентских слушаний на тему "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

За это решение отдали голоса 318 народных депутатов. Слушания состоятся 4 декабря 2019.

Инициатором проведения дискуссии в стенах парламента выступила партия "Батьківщина". Нардеп Вадим Ивченко напомнил, что политсила последовательно выступает против распродажи земли.

"Стоит открыто подискутировать о том, что должно быть в Украине. "Батьківщина" будет принимать активное участие в этих парламентских слушаниях. Кроме того, одним из их инициаторов выступила Юлия Тимошенко", – отметил политик.

Юлия Тимошенко

По мнению депутата, открытый разговор с селянами лучше покажет преждевременность снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"В этом зале будет 450 аграриев, людей, которые касаются сельского хозяйства, владельцев паев, инвесторов. Мы должны услышать украинское общество, прежде чем принимать решение. Все социологические опросы говорят о том, что почти 80% людей не хотят введения рынка земли в том контексте, который предложил аграрный комитет. Украинцы не хотят, чтобы нашу землю обрабатывали иностранцы", – добавил представитель "Батьківщины".

Ивченко убежден, парламентские слушания должны стать лишь первым шагом в цивилизованном обсуждении земельного вопроса. Окончательное решение о том, стоит ли продавать отечественные черноземы, может быть принято только на всеукраинском референдуме. До обнародования его результатов, уверен политик, Верховная Рада не должна рассматривать ни одного соответствующего законопроекта.

В то же время другой представитель "Батьківщины" Иван Кириленко предложил провести на базе Верховной Рады полноценные дебаты, которые бы приблизили депутатов к решению, которое принесет людям больше пользы.

"Когда принимаются решения, которые определяют судьбу страны на десятилетия, а может и вообще судьбу, одних слушаний не хватит. Я предлагаю провести полноценные дебаты. День, два, неделю. В каждой фракции, у каждой политической силы есть свое видение. Когда общество будет видеть это обсуждение, нам удастся принять более взвешенное решение", – отметил Кириленко.

Как писал OBOZREVATEL, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко призвала к проведению всенародного голосования по земельному вопросу

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