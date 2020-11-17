Рада обязала Кабмин предупреждать украинцев об усилении карантина

Во вторник, 17 ноября, Верховная Рада обязала Кабинет министров заранее предупреждать о введении карантина.

За соответствующий проект постановления №4320 "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усиление" проголосовали 303 нардепа.

Поясним, что Рада рекомендовала правительству вводить на соответствующей территории запреты исключительно при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.

"Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятия), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и обратно направлении", – говорится в документе.

В соответствии с постановлением ограничительные мероприятия касаются, в частности, запрета работы транспорта, посещения учреждений образования, культуры, кинотеатров, ТРЦ, покидать место своего проживания.

Проект постановления также предусматривает, что не позднее, чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более ограничительных мероприятий, Кабмин должен внести в Раду проект закона о предоставлении государственной помощи и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые понесут негативные последствия в связи с усилением противоэпидемиологических мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде провалили голосование за проект постановления об отмене карантина выходного дня.