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Олег Шарп
Олег Шарп
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Раб ненавидит не своего хозяина, а того, кто добился свободы

1.8т

С утра (у меня ещё утро) в силу профнеобходимости открываю один из самых популярных порталов Залесья. В разделе "Главная новость" броский заголовок: "Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко".

Смотрю дальше... В самом тексте аж ТРИ коротенькие фразы из твиттера - всё как обычно. Но дело не в этом. У них в Магнитогорске десятки людей под завалами лежат, в Москве мост обрушился, на Сахалине за новогоднюю ночь две семьи от боярышника полегли, в Саратове по пьяне 5 человек насмерть газом отравились, а школьница в наркотическом опьянении убила бомжа. Но, плять, главная новость - парочка ольгинских утырков из солнечной Сызрани "высмеяли" новогоднее обращение украинского президента!

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Нельзя любить страну, но ненавидеть государство

Вы знаете, что матерюсь я не чаще раза в год - сегодня именно тот случай: они таки ЕБ*НУТЫЕ. Еб*нутые на весь свой целлюлитный мозг престарелой уральской выхухоли. Ибо ненавидят... И это классно! Истинный раб ненавидит не своего хозяина, а того, кто осмелился добиваться (и добился) свободы. Их ненависть - стимул и питательный бальзам для каждого из нас.

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Сьогодні у деяких містах України відбудуться марші зі смолоскипами на честь дня народження Степана Бандери. Щороку повторюю: я не є симпатиком таких заходів, але підтримую їх хоча б заради того, щоб подивитись, як епічно димить та підгорає запорєбрік. Поборемо.

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Автор
Олег ШарпОлег Шарп
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Олега Шарпа
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Насколько же тупой укроскот, на ладно они дебилы, но для чего врать то? Ни в каком из "самых популярных порталов" такого нет, есть только "Пользователи соцсетей посмеялись...", да и то в в Газета.ру, но так и она то на 5 месте в ретинге популярных.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Лучший подарок для рабов,по словам их сцаря,был запуск гиперзвуковой ракеты.Поздравляю вас с ГИПЕРПУКОМ,росисяне.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Бор Тарас, у атамана Козолупа был план постройки Гиперлупа. :-)))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
РАБЫ К ТВОРЧЕСТВУ НЕ СПОСОБНЫ - АКСИОМА! :-) А теперь назовите ровно одного мовнюка - лауреата Нобелевской премии. :-))))))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Бор Тарас, кугут вонючий, а мовнюка-лауреата назвать? Чы нэма такых? Бо раби до творчостi не здатнi. :-))))
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Бор Тарас
Бор Тарас
Тупицын Александр, Престарелый пидор снова порадовал нас одним и тем же "шедевром".
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