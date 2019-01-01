С утра (у меня ещё утро) в силу профнеобходимости открываю один из самых популярных порталов Залесья. В разделе "Главная новость" броский заголовок: "Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко".

Смотрю дальше... В самом тексте аж ТРИ коротенькие фразы из твиттера - всё как обычно. Но дело не в этом. У них в Магнитогорске десятки людей под завалами лежат, в Москве мост обрушился, на Сахалине за новогоднюю ночь две семьи от боярышника полегли, в Саратове по пьяне 5 человек насмерть газом отравились, а школьница в наркотическом опьянении убила бомжа. Но, плять, главная новость - парочка ольгинских утырков из солнечной Сызрани "высмеяли" новогоднее обращение украинского президента!

Вы знаете, что матерюсь я не чаще раза в год - сегодня именно тот случай: они таки ЕБ*НУТЫЕ. Еб*нутые на весь свой целлюлитный мозг престарелой уральской выхухоли. Ибо ненавидят... И это классно! Истинный раб ненавидит не своего хозяина, а того, кто осмелился добиваться (и добился) свободы. Их ненависть - стимул и питательный бальзам для каждого из нас.

Новости Звернення Зеленського вийшло слабеньким

А тепер українською...

Сьогодні у деяких містах України відбудуться марші зі смолоскипами на честь дня народження Степана Бандери. Щороку повторюю: я не є симпатиком таких заходів, але підтримую їх хоча б заради того, щоб подивитись, як епічно димить та підгорає запорєбрік. Поборемо.