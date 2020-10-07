Путину – 68: пять неловких ситуаций, в которые попадал президент России

Президент России Владимир Путин в среду, 7 октября, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 68 лет.

В целом Путин возглавляет Россию около 16 лет. За это время он не раз попадал в неловкие и курьезные ситуации. OBOZREVATEL предлагает вспомнить несколько самых запомнившихся из них.

"Бить надо первым"

Во время встречи с экспертами международного дискуссионного клуба "Валдай" в октябре 2015 года Путин сравнил действия России в Сирии с дракой. "Еще 50 лет назад ленинградская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым", – сказал он, объясняя необходимость военной операции.

"Вот мы не предпринимали никаких действий в Сирии – что заставило террористов нанести удар в Волгограде на железнодорожном вокзале? Ничего. Просто их человеконенавистническая ментальность, отношение к жизни людей, борьба с Россией как таковой. И поэтому лучше нам воевать с ними там, как я уже говорил, чем ждать здесь", – заявил лидер россиян.

Путин и фотосессия в Берлине

В январе 2020 года Владимир Путин присутствовал на международной конференции по Ливии в Берлине, где его "потеряли" во время церемонии фотографирования.

Курьезная ситуация попала на видео: сначала лидеры государств выстроились для традиционной фотосессии, а затем замешкались, высматривая президента России. Через некоторое время Путина все же удалось отыскать и он присоединился к коллегам. Происходящее вызвало улыбку у всех присутствующих.

"Она утонула"

12 августа 2000 года после нескольких взрывов на борту российская атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцовом море. 8 сентября 2000 года Путин на ток-шоу Ларри Кинга на телеканале CNN, отвечая на вопрос журналиста о том, что произошло с подлодкой, сказал: "Она утонула". В результате президента России обвинили в легкомысленном отношении к трагедии, а в частности в том, что он произнес эти слова с улыбкой.

Путин и пушистые микрофоны

В июле 2020 года Путин попал в курьез, открывая военно-морской парад ко дню ВМФ России в Санкт-Петербурге. Во время обращения к служащим Военно-морских сил Путину, очевидно, не понравилось эхо его голоса. Поэтому он начал двигать микрофоны на трибуне. На последние были надеты пушистые насадки, что добавляло комичности ситуации.

Опоздание в Париже

В ноябре 2018 года в Париже отмечали столетие окончания Первой мировой войны. Путин прибыл на мероприятие у Триумфальной арки последним – Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Ангела Меркель и другие лидеры стран вынуждены были дожидаться его появления, чтобы начать церемонию. Очередное, свойственное Путину опоздание послужило поводом для многочисленных шуток и критических комментариев.

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 фото Путина, на которых его "подставили" с маленьким ростом.