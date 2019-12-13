"Путин, выведи войска": Зеленскому жестко пригрозили из-за "психоза" Суркова на переговорах

В России готовы существенно обострить ситуацию на Донбассе после переговоров Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил российский аналитик Валерий Соловей, фрагмент видео с которым разобрали в студии "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 13 декабря.

Ведущий напомнил о нервном поведении куратора РФ по Донбассу Владислава Суркова на "нормандском саммите". Соловей рассказал, что на переговорах советников президентов помощник Путина "пострадал морально, психологически, и, злые языки говорят, что даже физически".

Причиной этому, по его словам, стала позиция Зеленского, который отказался от ультиматумов Кремля. "Это обернется серьезными проблемами для Украины. Те, которых называют "ихтамнет", и будут инструментом. Возможно, в полугодичной перспективе", – заявил Соловей.

Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что Суркова разозлил отказ украинского президента разводить войска на Донбассе на всех направлениях одновременно: "Путин говорит: "Давайте разводить вдоль всей линии разграничения". Зеленский ответил: "Я посчитал, что мы так будем разводить 20 лет. Вы не можете просто вывести свои войска?"

Переговоры Зеленского и Путина в Париже

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский во время "нормандского саммита" в Париже договорился с Путиным развести войска на еще трех участках фронта на Донбассе. Стороны обсудят этот вопрос 18 декабря на переговорах ТКГ в Минске. Также планируется обмен пленными и прекращение огня.

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