Путин в выигрыше? Данилюк оценил опасность скандалов с Украиной

На данный момент для президента России Владимира Путина складывается более благоприятная внешнеполитическая среда, особенно в контексте отношений Украины с нашими странами-партнерами.

Об этом заявил уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью LB.ua. "Взять хотя бы посыл Трампа о целесообразности решения проблем прямым общением Зеленского с Путиным. Ну и скандал в Соединенных Штатах, в который Украина, к сожалению, оказалась вовлечена, тоже не способствует твердости нашей позиции", – подчеркнул он.

Александр Данилюк Скриншот с видео

По словам Данилюка, для того, чтобы выйти из этой ситуации, украинским дипломатам потребуются слаженность команды и профессионализм.

"Непростая ситуация и в Европе: "Брексит", смена лидера в Германии, внутренние проблемы во Франции. И публикация стенограммы стала дополнительной крупной каплей дегтя. Все-таки, такого рода разговоры должны оставаться конфиденциальными. Точка", – сказал экс-секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилюк заявил, что покидает не только свою должность, но и команду президента Украины Владимира Зеленского в целом, так как он не видит смысла в продолжении работы в этой среде.

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