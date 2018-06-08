Путин скоро уйдет! Экс-депутат Госдумы анонсировал освобождение России

Российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что президентство Владимира Путина закончится до 2024 года.

Как заявил он в интервью "Сегодня", в ближайшие три года российский лидер будет заниматься обеспечением личной безопасности.

"И формированием той политической конструкции, которая будет после него. Это не означает – без него, но я уверен, что не позже 2024 года президентом он перестанет называться. Кем он будет, и какова будет политическая конструкция – тут могут быть разные сценарии. Основной: поиск молодого технократа-преемника, который был бы под контролем, но, тем не менее, реально заменил бы Владимира Владимировича на посту президента РФ", - считает Пономарев.

По его словам, также в Кремле сейчас прорабатывают вариант с конституционной монархией: Путин сохранит позицию лидера парламентского большинства, но при каком-то подконтрольном ему "монархе".

"Путин ведь озабочен тем, как он войдет в историю. Он понимает, что на войне с Украиной, сбитом самолете, убитых оппозиционерах и т.д. он набрал себе много негативной кармы. Войти в учебники истории со знаком минус? Я не думаю, что он хочет", - заключил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня во время "прямой линии" Путин ответил на вопрос о том, не устал ли он руководить государством.