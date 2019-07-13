Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Путин привлек Медведчука к Минскому процессу через Меркель – Бессмертный

2.2т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин привлек пророссийского политика, своего кума Виктора Медведчука к участию в Минском процессе, подсказав его фамилию канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Такое заявление в эфире Радио НВ сделал новоназначенный представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

Роман Бессмертный

Роман Бессмертный

Facebook Романа Бессмертного

"Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. Вот сейчас рассказывают" [экс-президент] Порошенко такой сякой "- но не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Она назвала в открытой встречи, что этот человек мог бы быть [в ТКГ] - где он взялся, его фамилия канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге разнес Медведчука и Ко за визит в Москву.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Тема
Минские договоренности
Персоны
Петр Порошенко Виктор Медведчук Владимир Путин Ангела Меркель
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
3
Смешно
6
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Путин правит Миром!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Путин купил Меркель! Путин купил итальянский суд! Путин купил всё! Вывод: Путин- евр ей!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel