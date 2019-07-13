Путин привлек Медведчука к Минскому процессу через Меркель – Бессмертный

Президент РФ Владимир Путин привлек пророссийского политика, своего кума Виктора Медведчука к участию в Минском процессе, подсказав его фамилию канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Такое заявление в эфире Радио НВ сделал новоназначенный представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.
Роман Бессмертный
Facebook Романа Бессмертного
"Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. Вот сейчас рассказывают" [экс-президент] Порошенко такой сякой "- но не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Она назвала в открытой встречи, что этот человек мог бы быть [в ТКГ] - где он взялся, его фамилия канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", - сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге разнес Медведчука и Ко за визит в Москву.
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