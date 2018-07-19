Путин пригрозил НАТО из-за Украины

Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой "безответственной политики".

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании послов и постпредов в МИД РФ, передает "РИА Новости".

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", – сказал он.

Глава РФ также отметил, что основа безопасности в Европе заключается в развитии сотрудничества и доверия.

"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе – именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен тревожный прогноз по Украине из-за НАТО.