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Путин пригрозил НАТО из-за Украины

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Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой "безответственной политики".

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании послов и постпредов в МИД РФ, передает "РИА Новости".

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", – сказал он.

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Глава РФ также отметил, что основа безопасности в Европе заключается в развитии сотрудничества и доверия.

"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе – именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен тревожный прогноз по Украине из-за НАТО.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
НАТО
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Валевич Борис
Валевич Борис
Верить этому карлику нельзя. Если Украина или Грузия не вступит в НАТО - то рашка так и будет идти войной, отбирать территории, убивать сотнями тысячами людей. Это показали предыдущие события в двух странах и нарушение Будапештского договора т.е. дурная рашка сама подталкивала соседей вступить в Альянс
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