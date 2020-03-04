Главная Новости
4 марта • обновлено в 15:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Путин попытается нас разводить": Климкин предупредил Зеленского

919
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин готовит ловушки президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы реализовать свой план по Донбассу.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, конечная цель президента РФ – распад Украины.

"Я считаю, что Путин будет и дальше пытаться нас разводить, он будет создавать новые "эмоциональные воронки" для Зеленского. Два обмена пленными – это такие "воронки". Путин просто так ничего не делает, людей просто так не отдает. Он будет делать так, чтобы общество хотело от Зеленского дальнейших успехов", – подчеркнул экс-глава МИД.

"По опросам, общество хочет, чтобы он разговаривал с Путиным. Дальше Путин скажет – ок, прямые переговоры с Донбассом, гражданский конфликт в Украине решайте сами. Платите компенсации, мы зайдем с российским бизнесом и дальше будем контролировать. На Донбассе сделаем "черную дыру", вся торговля между Украиной и Россией будет через донбасскую "черную дыру". Логика очень простая", – пояснил он.

Как подчеркнул Климкин, Россия никогда не захочет прекращать свой контроль над Донбассом, поскольку регион нужен ей, чтобы запустить процесс федерализации Украины.

"Мне говорят – федерализация, а может, Украина будет как Германия? Это маразм, потому что если ты имеешь Россию внутри... Идеология России очень простая – иметь право вето на все решения центрального правительства. Это обозначает конец, распад Украины. Путин будет последовательно идти этим путем, у него это в голове, он никуда оттуда не уйдет", – заявил бывший министр.

"Путин попытается нас разводить": Климкин предупредил Зеленского

novayagazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава МИД Павел Климкин заявил, что выдача Россией по упрощенной процедуре паспортов жителям Донбасса представляет наибольшую угрозу для Украины.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Павел Климкин Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
2
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
климкина лучше не разводить. представляете если климкиных уйма расплодиться! куда их девать? никакая нация не выдержит наплыва таких идиотов)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации