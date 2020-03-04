"Путин попытается нас разводить": Климкин предупредил Зеленского

Президент России Владимир Путин готовит ловушки президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы реализовать свой план по Донбассу.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, конечная цель президента РФ – распад Украины.

"Я считаю, что Путин будет и дальше пытаться нас разводить, он будет создавать новые "эмоциональные воронки" для Зеленского. Два обмена пленными – это такие "воронки". Путин просто так ничего не делает, людей просто так не отдает. Он будет делать так, чтобы общество хотело от Зеленского дальнейших успехов", – подчеркнул экс-глава МИД.

"По опросам, общество хочет, чтобы он разговаривал с Путиным. Дальше Путин скажет – ок, прямые переговоры с Донбассом, гражданский конфликт в Украине решайте сами. Платите компенсации, мы зайдем с российским бизнесом и дальше будем контролировать. На Донбассе сделаем "черную дыру", вся торговля между Украиной и Россией будет через донбасскую "черную дыру". Логика очень простая", – пояснил он.

Как подчеркнул Климкин, Россия никогда не захочет прекращать свой контроль над Донбассом, поскольку регион нужен ей, чтобы запустить процесс федерализации Украины.

"Мне говорят – федерализация, а может, Украина будет как Германия? Это маразм, потому что если ты имеешь Россию внутри... Идеология России очень простая – иметь право вето на все решения центрального правительства. Это обозначает конец, распад Украины. Путин будет последовательно идти этим путем, у него это в голове, он никуда оттуда не уйдет", – заявил бывший министр.

novayagazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава МИД Павел Климкин заявил, что выдача Россией по упрощенной процедуре паспортов жителям Донбасса представляет наибольшую угрозу для Украины.

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