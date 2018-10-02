''Путин получил удар ниже пояса'': российский экономист о Томосе для Украины

Президент России Владимир Путин находится под сильным влиянием Русской православной церкви, поэтому для него предоставление автокефалии украинской церкви является большим ударом.

Об этом рассказал российский экономист и экс-советник Путина Андрей Илларионов в интервью сайту "Гордон". По словам Илларионова, президент РФ очень сильно находится под влиянием православных старцев, и это влияние усиливается.

"Конечно, (Томос – ред.) – это удар ниже пояса, прямо скажем. И поскольку это вопрос конфессиональный, он формально не может реагировать… То есть он, естественно, может и, я уверен, отреагирует… Но пока пущены в ход слабые силы или, скажем, авангард в лице патриарха Кирилла Гундяева. Поэтому, собственно говоря, Русская православная церковь Московского патриархата выпускает такие истерические заявления по поводу еще даже не Томоса, а назначения представителей патриарха Варфоломея в Украине", - объяснил экс-советник Путина.

По словам Илларионова, автокефалия для Украины "чудовищно болезненна" для Путина, и он воспринимает ее "как личное".

Как отметил российский экономист, для современного человека в Украине, России или Западной Европе такая ситуация "выглядит нелепо".

"Например, лица многих участников конференции YES, когда украинский президент рассказывал о получении Томоса, были полны глубочайшего недоумения. Они не понимают, о чем идет речь. Это не 1054 год, когда происходило великое разделение – великая схизма – между восточной и западной церковью, это не 1517 год с Мартином Лютером, прибивающим свои 95 тезисов на двери Виттенбергской церкви, – это совсем другое время", - объяснил он.

"Но в то время как западные люди, мягко говоря, не вполне понимают, что происходит, в Москве это очень хорошо понимают и реагируют соответствующим образом. Вы знаете, что Московский патриархат сделал заявление, в котором обещал какие-то безумные кары, санкции… Это разговор, так сказать, не христиан, людей, которые должны думать о вечном и божеском, а какие-то разборки, пригодные совершенно для другого места и других лиц", - добавил Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский историк и религиовед Ростислав Мартынюк назвал дату предоставления Украине Томоса.