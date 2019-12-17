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17 декабря • обновлено в 22:10
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Путин покинет Донбасс? В США озвучили сроки "прорыва" на Донбассе

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Глава России Владимир Путин готов уйти из Донбасса, поскольку у него есть способ сделать это без имиджевых потерь для своей страны.

Такое заявление сделал американский дипломат Уильям Тейлор, передает НВ. По его словам, Путину слишком дорого обходится поддержка террористов "Л/ДНР".

"Я думаю, что россияне готовы уйти. Потому что Донбасс – это проигрыш для России", – заявил Тейлор.

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Он выразил уверенность, что "в 2020 году мы увидим прогресс на Донбассе". Тейлор считает, что Путин согласится на введение миротворцев ООН на Донбасс, и подаст это как решение вопроса "защиты русскоговорящих".

Зеленский и Путин на "нормандской" встрече

Зеленский и Путин на "нормандской" встрече

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на переговорах лидеров "нормандской четверки" в Париже изменил повестку, выдвинув вопрос контроля над границей и выборов на Донбассе. Такой поворот удивил лидеров Франции и Германии, а также серьезно разозлил представителей РФ.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Уильям Тейлор
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
То есть американцы будут в одиночку х.охлов еб..ть?
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Mega Death
Mega Death
Волкер 2.0)) Лучше пусть расскажет об растущем товарообороте с Россией )) Кстати сальдо положительное у России))
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Южный Гарик
Южный Гарик
Чубатые, даже не надейтесь, что житель Донбасса уйдут со своей земли
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