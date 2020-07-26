Путин обсудил с Зеленским изменения в Конституции Украины

В ходе телефонного разговора 26 июля Владимир Путин обсудил с Владимиром Зеленским вопрос децентрализации и соответствующих изменений в Конституции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента на официальном сайте. Подробностей разговора не приводится.

"Стороны обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины", – сказано в сообщении.

Напомним, Россия настаивает на особом статусе ОРДЛО. Однако, в Минском процессе может обсуждаться только проект закона о внесении изменений в Конституцию о децентрализации, на чем акцентирует Украина.

Более подробно о разговоре Зеленского и Путина можно почитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников пояснил, почему Украина не будет принимать "особый статус" оккупированного Донбасса.