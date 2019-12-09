Белорусы митингуют против Путина: почему Украине грозит еще один военный фронт

Уже несколько дней Беларусь сотрясают масштабные митинги противников интеграции с Россией. Белорусы не хотят терять независимость, на протестах рвут портреты Путина и скандируют "Мы за незалежность!".

Эксперты уверены – президент Беларуси Александр Лукашенко не согласиться на полномасштабную интеграцию, ведь из-за этого он потеряет власть. Кроме того, возможный союз Беларуси с РФ имеет опасные последствия и для Украины – у нас может появится еще один военный фронт.

Чего боится Лукашенко и почему он не мешает митингам - разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Сейчас договор об интеграции не подписан - после встречи с Путиным 7 декабря, Лукашенко даже не сделал заявление для прессы и срочно улетел в Минск;

Эксперты уверены, что Лукашенко будет настаивать на частичной интеграции, которая не поколеблет его власть;

Митинги в Беларуси не разгоняют для того, чтобы показать Путину, что просто так "поставить на колени" Лукашенко не получится;

Для Украины возможный союз Беларуси и РФ грозит в первую очередь созданием Северного фронта.

Лукашенко боится потерять власть

Несмотря на многочисленность и в целом необычность, как для Беларуси, протестных движений, особого влияния на процесс интеграции они не имеют, считает директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его мнению, единственным рычагом влияния в этой ситуации является позиция непосредственно Лукашенко. Сейчас он, утверждает эксперт, не хочет, а то и вовсе боится, потерять власть.

- Лукашенко не хочет глубокой и полноценной интеграции, потому что тогда он потеряет власть. Пойти на какие-то уступки, создать имитацию интеграции - да, это возможно. Но на реальную интеграцию он не просто не хочет идти, он боится, - поделился эксперт мнением с OBOZREVATEL.

При этом Владимир Фесенко думает, что скорее всего полной интеграции не произойдет и все закончится на уровне экономики, не затронув политику.

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Митинги в Беларуси против интеграции с РФ Радыё Свабода

Митинги в Беларуси против интеграции с РФ Радыё Свабода

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в комментарии OBOZREVATEL рассказал, что считает тот факт, что митинги не разгоняют, очень интересным и показательным.

- Впервые в истории последних лет, а то и за десятилетия, Лукашенко разрешил проводить митинги. Это же очевидно, что при желании несколько сотен людей были бы разогнаны в один момент, как это делают в Москве. Для меня это сигнал того, что Лукашенко начал включать варианты, которые традиционно в Беларуси не работали. А именно привлечение гражданского общества. Пусть слабого, пусть неорганизованного, но такого, которое может выражать протест. Для Путина это тоже сигнал, что не так все будет просто, как кажется, -считает экс-министр иностранных дел.

Также он думает, что Лукашенко "не хочет становиться правителем российской губернии", поэтому на полноценную интеграцию не согласится. Однако же, у России есть много рычагов давления, с помощью которых она будет дожимать свою позицию. В этом случае Огрызко видит спасение Беларуси на Западе.

- Если Лукашенко сейчас сделает откровенный крен в сторону Запада и начнет активно работать, пообещав им шаги со своей стороны, то такое быстрое проглатывание Беларуси для Путина станет вообще маловероятно, - предположил Огрызко.

Сейчас ситуация находится в несколько подвешенном состоянии. Очевидно, что Лукашенко пытается показать Путину, что не намерен соглашаться на его правила игры. Однако, дальнейшее развитие событий эта история получит, скорее всего, 20 декабря, после следующей встречи глав Беларуси и РФ.

Путин и Лукашенко Михаил Метцель / ТАСС

Добрых соседей меньше, а рисков больше: чем интеграция грозит Украине

Из всех возможных рисков такого союза для Украины эксперты выделяют один, самый важный - появление новой линии фронта на Севере страны. Сейчас Лукашенко не позволяет Путину создавать, к примеру, военно-воздушные базы возле границ Украины, но после интеграции президент страны-агрессора даже спрашивать не станет, уверен Огрызко.

- Для нас угрозой может быть лишь то, что кроме Восточного фронта может появиться и Северный. То, что Лукашенко не позволяет, по меньшей мере, символические вещи Путину - как то создание военно-воздушной базы близ границы Украины - говорит о том, что на данном этапе ситуация не столь угрожающая. Но поверьте, Путин не будет спрашивать Лукашенко, если решит принимать какие-то военные меры, - высказал тревожный прогноз Владимир Огрызко.

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Такого же мнения и Владимир Фесенко, с единственной поправкой - военные риски со стороны Беларуси были и раньше, просто теперь они станут более явными. Интеграция, в его понимании, будет лишь дополнительной возможностью для вторжения в Украину с Севера.

- Как показывает международный опыт - если агрессор захочет, он всегда может атаковать через территорию другой страны. И насколько я знаю от высокопоставленных в прошлом белорусских дипломатов, варианты военной атаки на Киев со стороны Беларуси в были и 2014 году. Поэтому, дело не в интеграции. Она просто ослабит самостоятельность Беларуси, фактически её нивелирует. Сейчас у нас с ними достаточно дружественные отношения, а так получится, что на одного доброго соседа будет меньше, а рисков больше, - предостерег эксперт.

Сейчас большая часть внимания украинцев сосредоточена на встрече в "нормандском формате", которая пройдет в Париже уже через несколько часов. Однако, кроме явной угрозы, которую будут обсуждать там, зарождается новая, пока не такая явная. От действий и политической воли Александра Лукашенко сейчас зависит очень многое, в том числе, и безопасность Украины.

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