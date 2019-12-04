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4 декабря • обновлено в 08:18
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Путин готовит Зеленскому два новых условия по Донбассу – генерал

3.7т
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Президент России Владимир Путин на переговорах в "нормандском формате" может выдвинуть президенту Украины Владимиру Зеленскому два дополнительных условия по Донбассу.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, комментируя намеченную на 9 декабря встречу "нормандской четверки".

По словам Романенко, Путин хочет, чтобы Украина еще дальше развела войска на линии соприкосновения, а также приняла закон об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

"Но эти вопросы нам пока что нецелесообразно рассматривать, тем более их выполнять, потому что за ними очень много подводных течений. И потому они переносятся непосредственно на встречу", – заявил он.

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"Россияне всегда начинают с максимума – сделать территорию, через которую можно бы было влиять военно-политически на положение в Украине и на ее перспективы. Потом идут какие-то серединные решения. Например, в чем-то восстановить Новороссию, или выйти на другие рамки. У них много мыслей, на какой срок будет подписана договоренность и так далее", – рассказал генерал.

Романенко отметил, что задача украинской стороны – "четко представлять наши красные линии и их не переходить, бороться за интерес Украины". "Хотя понятно, что если будет продвижение, оно будет компромиссным", – добавил он.

Также бывший замначальника Генштаба считает, что Путину невыгодна консервация конфликта, "когда Украина и ее оккупированная часть развиваются отдельно".

"Это обременительно, это чемодан без ручки, это продолжающиеся санкции и много чего, что Путин хотел бы изменить", – пояснил Романенко.

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"У каждого есть своя цель, свой подход, есть максимум-минимум. Но как всегда, когда начинаются переговоры, опыт показывает, что где-то посередине возможно сойтись", – добавил он.

Путин готовит Зеленскому два новых условия по Донбассу – генерал

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

В сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

  • Обмен пленными.

  • Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию.

  • Новый закон про особый статус Донбасса.

  • Разведение вооружения, контроль границ, миротворцы.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Игорь Романенко
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Через четыре дня у рагулья полыхнет ярче квазара)))
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семенов Александр
семенов Александр
Путен ежедневно лично докладывает Романенке,о своих коварных планах))),....прямо в палате ,где лежит Романенко, там еще рядм, Наполеон, Гитлер, и Македонский ,, родом все в основном из волынских хуторов ,пережрали ,стекломоя на майдане.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
і як наше мишеня (зє) яке натягло на себе шкуру лева може притистояти шакалу. хіба шо просто побажати приємного апетиту шакалу — Так чим же я вам досадив? — Ягнятко, плачучи, питає... -— Цить, капосне! Либонь, не знає... Ще й огризається, щеня! Що ти за птиця? Ти — Ягня! Як сміло ти мене питати? Вовк, може, їсти захотів!.. Не вам про теє, дурням, знати.— І - Вовк Ягнятко задавив... Нащо йому про теє знати, Що, може, плаче бідна мати Та побивається, як рибонька об лід: Він Вовк, він пан... йому не слід... (1854) Леонід Глібов
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Хо Хол
Хо Хол
kiy Valeriy, хватит коверкать русский язык, cвинья.
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