Путин готовит Зеленскому два новых условия по Донбассу – генерал

Президент России Владимир Путин на переговорах в "нормандском формате" может выдвинуть президенту Украины Владимиру Зеленскому два дополнительных условия по Донбассу.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, комментируя намеченную на 9 декабря встречу "нормандской четверки".

По словам Романенко, Путин хочет, чтобы Украина еще дальше развела войска на линии соприкосновения, а также приняла закон об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

"Но эти вопросы нам пока что нецелесообразно рассматривать, тем более их выполнять, потому что за ними очень много подводных течений. И потому они переносятся непосредственно на встречу", – заявил он.

"Россияне всегда начинают с максимума – сделать территорию, через которую можно бы было влиять военно-политически на положение в Украине и на ее перспективы. Потом идут какие-то серединные решения. Например, в чем-то восстановить Новороссию, или выйти на другие рамки. У них много мыслей, на какой срок будет подписана договоренность и так далее", – рассказал генерал.

Романенко отметил, что задача украинской стороны – "четко представлять наши красные линии и их не переходить, бороться за интерес Украины". "Хотя понятно, что если будет продвижение, оно будет компромиссным", – добавил он.

Также бывший замначальника Генштаба считает, что Путину невыгодна консервация конфликта, "когда Украина и ее оккупированная часть развиваются отдельно".

"Это обременительно, это чемодан без ручки, это продолжающиеся санкции и много чего, что Путин хотел бы изменить", – пояснил Романенко.

"У каждого есть своя цель, свой подход, есть максимум-минимум. Но как всегда, когда начинаются переговоры, опыт показывает, что где-то посередине возможно сойтись", – добавил он.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

В сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

Обмен пленными.

Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию.

Новый закон про особый статус Донбасса.

Разведение вооружения, контроль границ, миротворцы.

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