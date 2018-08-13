Протесты в Румынии: Гриценко дал прогноз для Украины

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал массовые протесты в Румынии, которые начались 10 августа, и сравнил их с ситуацией в Украине.

Об этом Гриценко написал в Facebook, дав свой прогноз для Украины.

"Соседняя Румыния. Антикоррупционные протесты. Люди в столице выходят десятками тысяч, разворачивают палатки, ночуют. По стране сотнями тысяч. Люди увидели реальные антикоррупционные действия - и поддержали такие действия", - пояснил протесты политик.

"В Украине не увидели, только имитация, на фоне мародерства. Если бы увидели, уверен, тоже бы поддержали. Увидят", - спрогнозировал Гриценко.

По данным западных СМИ, более 450 человек пострадали в Бухаресте во время многотысячной антиправительственной акции протеста, которая началась 10 августа и возобновилась 11 августа.

Митинг против послаблений в антикоррупционном законодательстве вылился в столкновения с полицейскими.