Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возвращение эвакуированных из Уханя на Родину, процитировал спикера МИД России Марию Захарову.

Так, выступая на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов, он сравнил массовые протесты в Новых Санжарах со средневековой Европой, передает Интерфакс-Украина. Аналогичная формулировка накануне появилась на странице Захаровой в Facebook.

Пост Захаровой о Новых Санжарах Скриншот страницы

"Я хочу поздравить, как президент, всех украинцев, которые вернулись на Родину из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшие недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими", – сказал Зеленский.

"Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы – Европа эпохи Средневековья, к сожалению", – добавил президент и призвал украинцев не забывать о человечности.

Зеленский и Захарова

Что касается поста Захаровой, то в нем практически дословно повторяется месседж, озвученный Зеленским. "Как метко подметил еще лет 20 назад Кучма, Украина – не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина – это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же", – написала одиозная дипломат страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 февраля Зеленский обратился к украинцам в связи с прибытием в страну самолета с эвакуированными из Уханя людьми.

Он заверил, что в карантинном санатории будут соблюдены беспрецедентные меры безопасности и призвал украинцев не устраивать протесты из-за эвакуированных граждан.

Позже пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала, что президент внимательно следил за ситуацией в Новых Санжарах, где люди протестовали против размещения в местном санатории эвакуированных украинцев.

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