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21 февраля • обновлено в 14:47
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Протесты в Новых Санжарах: Зеленский внезапно заговорил словами Захаровой

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возвращение эвакуированных из Уханя на Родину, процитировал спикера МИД России Марию Захарову.

Так, выступая на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов, он сравнил массовые протесты в Новых Санжарах со средневековой Европой, передает Интерфакс-Украина. Аналогичная формулировка накануне появилась на странице Захаровой в Facebook.

Пост Захаровой о Новых Санжарах

Пост Захаровой о Новых Санжарах

Скриншот страницы

"Я хочу поздравить, как президент, всех украинцев, которые вернулись на Родину из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшие недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими", – сказал Зеленский.

"Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы – Европа эпохи Средневековья, к сожалению", – добавил президент и призвал украинцев не забывать о человечности.

Зеленский и Захарова

Зеленский и Захарова

Что касается поста Захаровой, то в нем практически дословно повторяется месседж, озвученный Зеленским. "Как метко подметил еще лет 20 назад Кучма, Украина – не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина – это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же", – написала одиозная дипломат страны-агрессора.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Персоны
Владимир Зеленский Мария Захарова
Место
Украина
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Сравнивая, как встречают эвакуированных во всех странах мира и как на Украине, невольно приходишь к выводу: сей народ проклят и нет у него будущего. Да и настоящее печально, ибо ненависть в их сердцах и нет настоящей любви к ближнему. А нам в России стыдно, что у нас есть вот такие "небратья", стремящиеся во всем отличаться от нас. И от того, как мы встречали и принимали эвакуированных в Тюмени. Вот теперь точно доказано: Украина - не Россия! Да и нет больше Украины, есть Санжария..
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Тарас Бор
Тарас Бор
Исходя из "логики" афтара,Захарова, соответственно,процитировала Шария,ибо именно он вчера так назвал протесты в Полтавской области.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Если завтра Путин скажет, что Солнце поднимается на Востоке и садится на Западе, а послезавтра Зеленский слово в слово произнесёт то же самое, то это вовсе не будет означать, что Владимир Александрович поёт под дудку Владимира Владимировича. Просто оба они констатируют один и тот же факт.
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