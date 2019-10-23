"Просто простить": "слуга народа" оскандалился выступлением на росТВ

Депутат партии "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире российского пропагандистского телеканала заявил, что протесты, которые состоялись в Киеве 14 октября, организовали националисты по заказу.

О своем выступлении перед пропагандистами Шевченко сам сообщил на Facebook, опубликовав видео. Он добавил, что решение принять участие в эфире далось ему непросто.

"Но это необходимо было сделать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях. Чтобы настал долгожданный мир необходимо идти на компромиссы и это касается двух сторон", – написал он.

"Мы хотим равноправия и чтобы отношения развивались в мирную строну. Но мы хотим так же уважения… Я считаю, что первые вопросы, которые мы должны снять – это языковые и культурные. Именно языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу в обществе. Языковой вопрос должен быть снят", – заявил Шевченко.

Он добавил, что "нам нужно найти мужество, чтобы просто простить".

Журналист Юрий Бутусов резко отреагировал на выступление Шевченко.

"А на "Первом" как обычно хаяли Украину, хаяли 14 октября – День защитника, и тут как раз удачно Шевченко им подмахнул. Депутат правящей партии оправдывался перед агрессором за проведение общественных акций в Украине. Как это будет воспринято в Москве? "Хохлы побежали сдаваться", – возмутился он.

"Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко", – заявил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат от "Слуги народа" заступалась за террористов "ДНР".

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