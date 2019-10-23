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23 октября • обновлено в 09:17
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"Просто простить": "слуга народа" оскандалился выступлением на росТВ

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Депутат партии "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире российского пропагандистского телеканала заявил, что протесты, которые состоялись в Киеве 14 октября, организовали националисты по заказу.

О своем выступлении перед пропагандистами Шевченко сам сообщил на Facebook, опубликовав видео. Он добавил, что решение принять участие в эфире далось ему непросто.

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"Но это необходимо было сделать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях. Чтобы настал долгожданный мир необходимо идти на компромиссы и это касается двух сторон", – написал он.

"Мы хотим равноправия и чтобы отношения развивались в мирную строну. Но мы хотим так же уважения… Я считаю, что первые вопросы, которые мы должны снять – это языковые и культурные. Именно языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу в обществе. Языковой вопрос должен быть снят", – заявил Шевченко.

"Просто простить": "слуга народа" оскандалился выступлением на росТВ

Он добавил, что "нам нужно найти мужество, чтобы просто простить".

Журналист Юрий Бутусов резко отреагировал на выступление Шевченко.

"А на "Первом" как обычно хаяли Украину, хаяли 14 октября – День защитника, и тут как раз удачно Шевченко им подмахнул. Депутат правящей партии оправдывался перед агрессором за проведение общественных акций в Украине. Как это будет воспринято в Москве? "Хохлы побежали сдаваться", – возмутился он.

"Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко", – заявил Бутусов.

"Просто простить": "слуга народа" оскандалился выступлением на росТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат от "Слуги народа" заступалась за террористов "ДНР".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Mega Death
Mega Death
Уважения захотел?))) Xoxлы ещё долго будут расплачиваться за свои танцы на майдане с криками "Москаляку на гиляку." Эти тупые сел-юки должны за базар отвечать по полной!))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Mega Death, тебя первого на суку вздернут. А я табуреточку подобью
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