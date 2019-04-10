|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Просто перестать стрелять": Порошенко ответил на "мирный план" Зеленского по Донбассу

2.5тЧитать материал на украинском

Оставлять наших воинов безоружными, со связанными руками - абсолютно некомпетентно, непрофессионально и безответственно.

Так ответил действующий президент Украины Петр Порошенко на утверждение кандидата на пост президента Владимира Зеленского, что для завершения войны на Донбассе надо "просто перестать стрелять". Соответствующий вопрос был задан журналистами на НСК "Олимпийский" после сдачи главой страны анализов VADA.

Новости
Зеленский и Порошенко встретятся с Макроном: что известно

Петр Порошенко на НСК Олимпийский

Петр Порошенко на НСК Олимпийский

Пресс-служба Порошенко

"Возможно, господин Зеленский не очень знаком, но как Верховный главнокомандующий я санкционировал режим прекращения огня уже 19 раз. Сегодня ВСУ находятся именно в таком режими. Но существуют четкие директивы, как должны действовать ВСУ в случае нападения на них с применением тяжелого вооружения. В случае обстрела позиций украинских военных, в частности из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, наши воины имеют право открывать огонь", - сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля Порошенко приехал в НСК Олимпийский для сдачи анализов VADA. Зеленский так и не появился.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
12
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Порошенко никогда не прекратит войну. Он на ней неплохие бабки поднимает. А то что каратели пачками дохнут, так это не беда, бабы ещё нарожают.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения