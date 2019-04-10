"Просто перестать стрелять": Порошенко ответил на "мирный план" Зеленского по Донбассу

Оставлять наших воинов безоружными, со связанными руками - абсолютно некомпетентно, непрофессионально и безответственно.

Так ответил действующий президент Украины Петр Порошенко на утверждение кандидата на пост президента Владимира Зеленского, что для завершения войны на Донбассе надо "просто перестать стрелять". Соответствующий вопрос был задан журналистами на НСК "Олимпийский" после сдачи главой страны анализов VADA.

Петр Порошенко на НСК Олимпийский Пресс-служба Порошенко

"Возможно, господин Зеленский не очень знаком, но как Верховный главнокомандующий я санкционировал режим прекращения огня уже 19 раз. Сегодня ВСУ находятся именно в таком режими. Но существуют четкие директивы, как должны действовать ВСУ в случае нападения на них с применением тяжелого вооружения. В случае обстрела позиций украинских военных, в частности из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, наши воины имеют право открывать огонь", - сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля Порошенко приехал в НСК Олимпийский для сдачи анализов VADA. Зеленский так и не появился.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал