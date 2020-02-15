Украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула считает, что сейчас с Россией нет смысла договариваться по урегулированию ситуации на востоке Украины, поскольку Владимир Путин понимает только язык силы.

В интервью программе "Вечерний тепловизор" он заявил, сейчас нет оптимального пути для решения ситуации на Донбассе (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Сергей Притула Guildhall

"Этот вопрос решается только одним человеком на этой планете. Его зовут Путин. Что надо сделать, чтобы у него появилось такое желание? Это уже другой вопрос", – отметил Притула.

По его словам, нынешней власти нужно понять, что Путин не считает ее стороной диалога.

"Сейчас команда президента Зеленского считает, что с Путиным нужно вести переговоры, что он настроен на конструктивный диалог, он готов идти на уступки. Я пытаюсь понять в какой прекрасный момент к ним должен прийти прозрение, что с ними никто не договаривается. С ними никто не будет разговаривать на равных, и в принципе Путин не рассматривает их как сторону диалога", – заметил Притула.

Он добавил, что президент страны-агрессора понимает только язык силы. "Мне кажется, что тот старый ботоксний КГБист понимает только одно: язык силы, язык кнута. То, что делалось трудом дипломатии прошлой власти мне немного больше нравилось, чем то, что происходит сейчас. Чтобы не причислять меня к “порохоботам”, у меня и к прошлой власти есть много разных замечаний и претензий. Но Россия должна была бы и раньше, и сейчас, и в будущем каждый день чувствовать раскаленный страпон в своем заднем отверстии", – сказал Притула.

Именно поэтому, по мнению шоумена, с российской властью нет смысла договариваться.

"О чем с ними говорить? Они завели войска на Донбасс, они забрали Крым, они убивают наших людей, а мы с ними ищем понимания. Вопросов нету. Надо искать понимание! Но давайте не мы с ними будем искать взаимопонимание, а они будут спрашивать у нас, как бы это порешать, чтобы нам закончили дрючит из всех сторон! Вопрос Крыма и Донбасса должен стоять в повестке дня украинской дипломатии. на каждом шагу, каждый день, на любой площадке. Все, кто говорит, что Европа устала от Украинский вопрос ... Кто ты, тварь?" – подытожил Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула предупредил президента Владимира Зеленского о том, что "чаша терпения" Украинская может очень быстро наполниться.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!