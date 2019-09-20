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20 сентября • обновлено в 19:02
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Пристайко озвучил "план Зеленского" по Донбассу: чего ждать

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Украина планирует возобновить выплату пенсий жителям оккупированного Донбасса и расширить список товаров, которые можно перевозить из подконтрольной территории.

Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде". Дипломат отметил, что это "план Зеленского" относительно возобновления связей с украинцами, которые вынуждены жить в условиях оккупации.

"Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, списком того, что запрещено перевозить.

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Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", – рассказал Пристайко.

Он отметил, что так называемая блокада не будет снята, пока Украине не вернут "национализированные" российскими наемниками предприятия.

"Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан... Ну и другие элементы – мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. – все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", – добавил министр.

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский

пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пристайко рассказал, что Украина согласна с условием письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" до встречи в "нормандском формате", однако прежде на трех участках фронта на Донбассе должны быть разведены войска.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Украина
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