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29 октября • обновлено в 14:26
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Пристайко назвал альтернативу минским соглашениям

1.1т Читать материал на украинском

Украине нужно будет возвращаться к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе, если власть не добьется успеха на минской площадке.

Об этом перед инвестфорумом в Мариуполе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает LIGA.net.

"То есть, нужна (будет) третья сила, которая сможет помочь нам навести мир", - пояснил он.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

24 канал

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На вопрос, готов ли президент Владимир Зеленский к встрече с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным, глава МИД сказал: "Я думаю, что да. Он говорил по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, чего и как можно достичь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках минских соглашений украинская сторона 29 октября начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

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Тема
Отвод войск на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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