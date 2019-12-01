Вот уже почти 5 лет (с 13 февраля 2015 года) я не устаю повторять, что для Кремля минские соглашения – это проект расползания созданной оккупантами раковой опухоли ОРДЛО на территорию всей Украины. Двухтактная спецоперация уничтожения веками ненавистного Москве украинского государства. Сначала захват части его территории, затем - неограниченное расширение зоны оккупации под иезуитским предлогом "восстановления территориальной целостности Украины".

До недавнего времени Украина парировала этот замысел Кремля своей трактовкой Минских соглашений – не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без выполнения РФ базовых требований минских соглашений: прекращение огня, вывод её военнослужащих и вооружений из зоны конфликта и передача Украине контроля над её границей. И эта позиция пользовалась поддержкой международного сообщества.

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Российская агрессия резко осуждалась ведущими странами Запада. Против РФ действовали достаточно серьёзные политические и экономические санкции. Украина постоянно выигрывала процессы против РФ в международном морском трибунале, Гаагском трибунале, арбитражных судах. Никому и в голову не приходило шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять её жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок.

Ситуация драматически изменилась 12 июля, когда новая власть в Киеве совершила своё первое фундаментальное предательство украинских интересов. Господин продюсер Ермак подписал с Сурковым и двумя европейскими статистами протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.

Согласившись в принципе ("формула Штайнмайера") с проведением оккупантом "выборов" на оккупированной им территории, капитулянты накинули удавку ОРДЛО на шею Украины. Украина с 12 июля повела себя на международной арене как классический "украинский эксперт по вызову" на российском телевидении.

Следующим масштабным шагом на пути к капитуляции стало согласование тем же Ермаком 18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола – проекта итогового документа саммита "нормандской четверки".

Подручный Суркова убежденный враг Украины Алексей Чеснаков торжествующе заявил, что "именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений" и что "согласованный документ нас полностью устраивает".

Еще бы не устраивал. Из утечек, появившихся в сети, следует, что сутью итогового документа будет дорожная карта "политического урегулирования в Донбассе", т.е. легитимации российского военно-террористического плацдарма в украинском правовом поле и ликвидации политических и физических препятствий его расползанию на территорию всей Украины.

Зеленский и его продюсеры не получали мандата на капитуляцию. Он получил всенародный мандат на прекращение кровопролития на линии соприкосновения сторон и возвращение захваченных украинских заложников.

"Воссоединение с ОРДЛО" – это не мир. Это распространение российской оккупации на всю Украины. Это война и, как откровенно формулирует Чеснаков, присоединение всей Украины к ОРДЛО.

Итак, казалось бы, Москва достигла всех своих целей. "Савельичи" Зеленского Ермак, Богдан, Коломойский жестко контролируют молодого паныча. Он готов поцеловать злодею в Париже, если не задницу, то уж во всяком случае, ручку. Украинские телеканалы, поделенные между Медведчуком и Коломойским, круглосуточно клеймят противников капитуляции как приверженцев "партии войны".

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Но Москва вдруг резко повышает ставки психологической войны против Украины. 28 ноября ОРДО "конституционно закрепляет" в качестве своих "государственных рубежей" административные границы Донецкой области УССР. Раковая опухоль, подтверждая все предупреждения вашего покорного слуги, вызывающе расползается, не дожидаясь даже торжественного подписания Акта капитуляции 9 декабря!

Но этого мало. Видный государственный деятель Российской Федерации, член Госсовета РФ Жириновский в последние дни в различных средствах массовой информации неоднократно открыто призывает к тотальному геноциду украинского народа. Ковровыми бомбардировками украинских городов и/либо массовыми расстрелами населения на захваченной территории. "У нас нет достаточного количества вагонов для перевозки их всех в Сибирь", – поясняет властитель дум глубинного русского народа.

Не раздается ни одного голоса осуждения негодяя и военного преступника со стороны официального руководства РФ. Быдло, собирающееся на кремлевских телешоу привычно аплодирует Ж. и не по сигналу режиссера, а по зову сердца. "Украинские эксперты" смущенно улыбаются. Народ для окончательного решения украинского вопроса собрался. Полагаю, что Жириновский должен как Эйхман быть доставлен в Украину и предстать перед военным трибуналом. И желательно до планируемого им с сообщниками Холокоста, а не после.

Возвращаясь к нашим кремлевским баранам, возникает вопрос, зачем они повели себя таким образом за несколько дней до, так тщательно подготовленного ими, саммита. Не рискуют ли они сорвать торжественную церемонию, поставив своего визави в очень неудобное положение.

Думаю, что они уверены, что тройка смотрящих (Ермак, Богдан, Коломойский) полностью контролирует клиента. Зеленский приедет и подпишет уже согласованный Ермаком документ. Пушилин и Жириновский работают сегодня по заказу Кремля не на 9 декабря, а на 10-ое.

Путину важно, чтобы 9 декабря воспринималось в Украине не просто как позор, а как позор немыслимый. Чтобы Зеленский после встречи с Путиным один на один, которую он так страстно добивался, выглядел точно так же как Трамп 16 июля 2018 года.

10 декабря Кремлю нужен в Киеве массовый протест с требованиями отставки Зеленского. Внедрённые в толпу российские диверсанты, которыми давно уже нашпигован Киев, придадут выступлениям насильственный характер. Сам Зеленский является для Москвы расходным материалом. В Кремле уже намечены другие гауляйтеры.

Далее все предсказуемо, включая благословение Путина на "восстановление на Украине конституционного порядка", данное Макроном и Меркель, повязавшими себя накануне участием в мюнхенской парижской сделке.

Сломать этот кремлевский сценарий может только один человек. Его зовут Владимир Зеленский. Это почти невозможно. Но есть художественный прецедент. Знаменитый фильм Роберта Росселлини "Генерал делла Ровере", сюжет которого основан на реальных событиях Второй мировой войны. Оккупанты назначают случайного человека на роль фейкового лидера Сопротивления. До поры до времени он следует их программе, но в решающий момент увлекается своей ролью, выходит из-под их контроля и становится реальным героем.

Роль того "Зеленского" из Италии 1944 года блистательно сыграл Витторио де Сика.

Госпожа Юлия Мендель, найдите, пожалуйста, в архиве копию и покажите шефу. Это может изменить ход мировой истории.

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