Президент не нужен? Климкин ответил на жесткие обвинения Зеленского

МИД Украины имел полномочия без согласования с президентом Владимиром Зеленским направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Такое заявление сделал глава ведомства Павел Климкин в ответ на жесткие обвинения Зеленского, передает "Украинская правда".

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – сказал Климкин.

По словам министра, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", – заявил Климкин.

"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать", – добавил министр, отметив, что готов обсудить с Зеленским это "недоразумение", если тот захочет.

Климкин ответил Зеленскому obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе брифинга 27 июня Зеленский также жестко высказался в адрес Виктора Медведчука относительно его действий по возвращению пленных украинцев.

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