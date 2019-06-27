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Президент не нужен? Климкин ответил на жесткие обвинения Зеленского

7.8тЧитать материал на украинском

МИД Украины имел полномочия без согласования с президентом Владимиром Зеленским направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Такое заявление сделал глава ведомства Павел Климкин в ответ на жесткие обвинения Зеленского, передает "Украинская правда".

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – сказал Климкин.

По словам министра, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

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"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", – заявил Климкин.

"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать", – добавил министр, отметив, что готов обсудить с Зеленским это "недоразумение", если тот захочет.

Климкин ответил Зеленскому

Климкин ответил Зеленскому

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе брифинга 27 июня Зеленский также жестко высказался в адрес Виктора Медведчука относительно его действий по возвращению пленных украинцев.

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Персоны
Павел КлимкинВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Ш. Олег
Ш. Олег
Заткнитесь, несознательные суки, и не вопите: "не пилите сук!.." Запомните: все эти ваши штуки - ганьба и зрада на планете Плюк! Скрипач не нужен, президент не нужен, да и мозги, по сути, не нужны - лиш был бы Климкин, тёплый чай на ужин, два раза "ку!" да жёлтые штаны. :)
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Golan Sim
Golan Sim
Наш поц чугунелло, чувствуя неминуемый пинок под зад, решил напоследок нагадить..
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Куда хотят, туда и посылают своего всенародно избранного президента. Вот это демократия!
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