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29 апреля • обновлено в 09:55
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Президент Грузии мощно выступила против назначения Саакашвили в Кабмин

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемыми и непонятными планы руководства Украины назначить бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам в стране.

Она подчеркнула, что кандидат на такую высокую политическую должность был признан виновным "во всех трех грузинских инстанциях". Об этом говорится в ее заявлении на официальном сайте.

"Его обвиняют в серьезных коррупционных преступлениях. Сложившуюся сегодня ситуацию переживают все те, кто уважает историю наших стран и тот трудный путь, который мы прошли вместе, и те, кто обеспокоен будущим нашей стратегической дружбы. Среди них лично я – президент Грузии, а со мной – большинство общества", – заявила Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили и Михеил Саакашвили

Саломе Зурабишвили и Михеил Саакашвили

Глава Грузии отметила, что хоть вмешательства во внутренние дела другой страны недопустимы, но в ее государстве возможное назначение Саакашвили расценивают как неприемлемое.

По ее мнению, он не заслуживает такого внимания со стороны украинского правительства. Тогда как последнее грузинский президент обвинила в "подрыве доверия" и установленных дружеских отношений между странами.

"Я даже не представляю, как человек может быть настолько важен, что из-за него на карту поставлены долгосрочные отношения между нашими государствами, наши институты игнорируются, а наше общество – оскорбляется. Сожалею об отсутствии доверия, которое уже сложилось между нашими странами, но я хотела бы ошибиться и надеюсь, что интересы наших стран будут более ценными, чем узкие политические амбиции и расчеты", – добавила Зурабишвили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Саломе Зурабишвили Михеил Саакашвили
Место
Грузия
Тег
Кабинет министров Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Кравченко Николай
Кравченко Николай
Да причем тут украинское правительство?Есть указание с америки и его надо выполнять.
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