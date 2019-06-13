Прекращение огня и вывод войск: Кучма обсудил выполнение "Минска" с представителем ООН

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма провел встречу с координатором системы ООН и гуманитарных вопросов в Украине Оснат Лубрани касательно ситуации на Донбассе.
Об этом сообщила в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер. Инициатором беседы стала представитель ООН, которая поблагодарила Кучму за его участие в мирных переговорах.
Отмечается, что в разговоре обсудили ход выполнения Минских соглашений, которые 17 февраля 2015 были одобрены Советом Безопасности ООН.
Леонид Кучма и Оснат Лубрани
Facebook Дарки Олифер
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внимательно следит за этим вопросом, он искренне хочет, чтобы в деле выполнения Минских соглашений появилась новая динамика", – отметила Лубрани.
Кучма в свою очередь подчеркнул первоочередность выполнения безопасностного блока договоренностей. По его словам, главными задачами ТКГ является полное прекращение огня, а также вывод российских войск и техники.
"Все шаги по имплементации Минских договоренностей должны проходить только на основе взаимности", – добавил он.
Леонид Кучма
Фокус.ua
В ходе встречи были отмечены положительные сдвиги в разблокировании процесса освобождения удерживаемых лиц. По словам Кучмы, особое внимание уделили проблеме пропавших без вести. Он также сообщил об активизации работы правительства Украины в решении социально-экономических проблем Донбасса.
"Крайне важно, чтобы голос ООН по украинскому вопросу слышали во всем мире. Надеюсь, что этот голос будет сильным. Мы хотим видеть вашу объективную позицию и оценку событий", – подытожил Кучма. Стороны договорились о продолжении контактов на постоянной основе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.
Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня, которая впоследствии была сорвана оккупантами.
Кучма на переговорах заявил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ". Вскоре он объяснил свои слова, подчеркнув, что войну все же ведут "военными средствами".
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