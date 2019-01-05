ПЦУ получает Томос в Стамбуле: все подробности исторического события онлайн

Украинская делегация, которая будет получать Томос об автокефалии Православной церкви Украины, уже прибыла в Стамбул (Турция).

Об этом в своем Twitter сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. "Украинская делегация прибыла в Стамбул получать Томос Вселенского Патриарха об Автокефалии Православной Церкви в Украине", – написал глава парламента.

На фото, кроме Парубия, видно третьего президента Украины Виктора Ющенко, министра обороны Степана Полторака, предстоятеля ПЦУ Епифания и других.

Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати #Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні. pic.twitter.com/3WoGQS4inq — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 января 2019 г.

Утром 5 января в резиденцию Вселенского патриархата в Константинополе (Стамбул) уже был доставлен изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, в Стамбуле 5 января состоится церемония подписания Томоса для Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.

На церемонии будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко. "Открывается новая эра в истории мирового православия. Молимся за мир и единение. Ведь в единстве сила нашего народа. Единство – это то, что обеспечит нам победу!" – заявил он перед визитом в Стамбул.

6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Православной церкви Украины Епифанию.

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