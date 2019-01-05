ПЦУ получает Томос в Стамбуле: все подробности исторического события онлайн

Украинская делегация, которая будет получать Томос об автокефалии Православной церкви Украины, уже прибыла в Стамбул (Турция).
Об этом в своем Twitter сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. "Украинская делегация прибыла в Стамбул получать Томос Вселенского Патриарха об Автокефалии Православной Церкви в Украине", – написал глава парламента.
На фото, кроме Парубия, видно третьего президента Украины Виктора Ющенко, министра обороны Степана Полторака, предстоятеля ПЦУ Епифания и других.
Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати #Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні. pic.twitter.com/3WoGQS4inq— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 января 2019 г.
Утром 5 января в резиденцию Вселенского патриархата в Константинополе (Стамбул) уже был доставлен изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Напомним, в Стамбуле 5 января состоится церемония подписания Томоса для Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.
На церемонии будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко. "Открывается новая эра в истории мирового православия. Молимся за мир и единение. Ведь в единстве сила нашего народа. Единство – это то, что обеспечит нам победу!" – заявил он перед визитом в Стамбул.
6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Православной церкви Украины Епифанию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 декабря в Киеве состоялся Объединительный Собор, на котором была создана Православная церковь в Украине и избран ее глава митрополит Епифаний.
Константинопольский патриарх подтвердил намерение предоставить 6 января Томос Православной церкви Украины.
На мероприятие отправился президент Украины Петр Порошенко вместе с главой ПЦУ.
4 декабря патриарх Варфоломей призвал всех глав автокефальных православных церквей поддержать Православную церковь Украины.
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