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ПЦУ получает Томос в Стамбуле: все подробности исторического события онлайн

2.7тЧитать материал на украинском

Украинская делегация, которая будет получать Томос об автокефалии Православной церкви Украины, уже прибыла в Стамбул (Турция).

Об этом в своем Twitter сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. "Украинская делегация прибыла в Стамбул получать Томос Вселенского Патриарха об Автокефалии Православной Церкви в Украине", – написал глава парламента.

На фото, кроме Парубия, видно третьего президента Украины Виктора Ющенко, министра обороны Степана Полторака, предстоятеля ПЦУ Епифания и других.

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Украинцам покажут Томос об автокефалии: как и когда это будет

Утром 5 января в резиденцию Вселенского патриархата в Константинополе (Стамбул) уже был доставлен изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, в Стамбуле 5 января состоится церемония подписания Томоса для Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.

На церемонии будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко. "Открывается новая эра в истории мирового православия. Молимся за мир и единение. Ведь в единстве сила нашего народа. Единство – это то, что обеспечит нам победу!" – заявил он перед визитом в Стамбул.

6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Православной церкви Украины Епифанию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Петр ПорошенкоМитрополит ЕпифанийПатриарх Варфоломей
Место
Украина
Теги
единая церковьТомос
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Томос это обычная бумажка с Указом турецкого гражданина. Не подскажите когда рагули турка своим "господином" назначали? Хотя шаровары от турецкого слова шальвар, может быть гены на родину тянут
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
А у кацапочленорылых пидаров никакого Томоса никогда не было и нет - это секта чекистских раскольников в поповских рясах, которая занимается одурманиванием верующих с целью дальнейшего обогащения за счёт денежных потоков прихожан и погрязшая в скандалах, развратах, воровстве, педерастии и зоофилии! Нет там веры, нет там Божьей благодати и никогда не будет. Аминь!
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Петров Игорь
Петров Игорь
В Украине приходы бывшей УПЦ мп массово переходят в ПЦУ, а в немытой теперь церкви из навоза лепить будут.
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