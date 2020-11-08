Тут идет ожесточенная борьба между командами Зеленского и Порошенко о том, кто первый предложил передать элитную Феофанию народу и таким образом помочь людям в деле борьбы с пандемией.

Скажу вам так как есть:

и первый, и второй президенты и их окружение держали все 4 элитные медицинские учреждения при Государственном управлении делами при президенте до последней капли крови...

Когда 6 лет назад я вместе с Олегом Мусием зарегистрировал Постановление о передаче медицинских учреждений Феофании, которые обслуживали дальних родственников членов Политбюро и ЦК КПУ, семьи министров и депутатов – ветеранам войны и АТО, нас обозвали дилетантами и популистами!

МОЗ во главе с Квиташвили совместно с правительством Яценюка, ГУДом Березенко и президентом Порошенко и Комитет ВР во главе с Власенко категорически выступили против передачи элитных медучреждений каким-то там бомжам-ветеранам!

Правда, под нашим давлением, с барского плеча, позволили таки нескольким сотням ветеранам АТО пройти реабилитацию в Феофании.

Сейчас, 6 лет спустя, чиновники, которые блокировали все время принятия нашего постановления, сейчас прозрели и вкладывают сотни тысяч гривен в собственную рекламу о том, как они хотели передать Феофанию народу!

У меня к власть имущим вчерашним и нынешним простая, человеческая просьба:

имейте совесть, просто промолчите, так как вы своим дебильным пиар-патриотизмом и рекламой за бюджетные средства уже достали.

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