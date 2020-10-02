Пожары на Луганщине: на место ЧП выехал Шмыгаль, под угрозой десятки населенных пунктов

На территории Луганской области 2 октября продолжилось тушение более 30 пожаров. Огонь унес жизни 11 человек, еще 17 были госпитализированы.

Для координации процесса преодоления последствий огненной стихии в регион отправился премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает его официальный Telegram-канал (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Вылетаем на Луганщину. Вместе с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра МВД Сергея Ярового и председателем Гослесагентства Василием Кузьовичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", – отметил премьер.

По данным ГСЧС Украины, особенно сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка, где возгорания в лесах приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов. Среди них: Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниновое, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка.

По предварительным оценкам, на утро 2 октября ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 13 тыс. гектаров. Из зоны стихии эвакуированы 150 человек.

Всего к тушению пожаров привлечены 2 тыс. 557 спасателей и 264 единиц техники, из них от ГСЧС 687 человек личного состава и 158 единиц техники (из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей), в томе числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8, которым в течение 1 октября осуществили 60 сбросов (246 т воды).

Спасатели подчеркивают, что тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади.

Напомним, что причины возгорания лесных массивов и жилых домов в близлежащих населенных пунктах Луганской области устанавливаются в рамках семи уголовных производств. Предварительная правовая квалификация – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в регионе, основные из них:

обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области;

умышленный поджог ;

самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий;

неосторожное обращение с огнем.

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