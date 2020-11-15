Появились первые данные о явке на местных выборах 15 ноября

Явка избирателей во втором туре местных выборов в Украине 15 ноября, на 12 часов дня, достигла 8,6 процента.

По данным наблюдателей, погрешность может составлять 0,62%. Об этом сообщила координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в комментарии "РБК-Украина".

Она подчеркнула, что явка избирателей во втором туре голосования сократилась почти на 5% по сравнению с первым.

"25 октября на 12:00 она составила 13,5% с погрешностью 1,25%", – добавила Айвазовская.

Напомним, что 15 ноября повторное голосование назначено в Киевской, Волынской, Донецкой, Одесской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях. В частности жители Сум, Одессы, Луцка, Херсона, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки, что на Киевщине, должны выбрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур. А в территориальных общинах (с числом жителей до 10 тысяч) в 16 регионах повторно выбирают депутатов местных советов.

После открытия избирательных участков в ряде городов уже были выявлены первые нарушения во время второго тура выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Центральной избирательной комиссии заявили, что введенный на территории всей Украины карантин выходного дня не повлияет на повторное голосование в рамках второго тура местных выборов 15, 22 или 29 ноября.